Флери вышел на третье место в НХЛ по отраженным броскам, опередив Руа. Лидеры – Луонго и Бродер

Теги Миннесота Мартин Бродер Марк-Андре Флери Роберто Луонго НХЛ Патрик Руа Хоккей

Марк-Андре Флери вышел на третье место в НХЛ по количеству отраженных бросков.

38-летний вратарь «Миннесоты» отразил 24 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:4).

24 отраженных броска позволили канадцу подняться на третье место в истории НХЛ по этому показателю.

Теперь на счету Флери их 25 808. Голкипер опередил Патрика Руа – 25 800 отраженных бросков.

Больше Флери бросков отразили два вратаря – Роберто Луонго (28 409, 1044 игр) и Мартин Бродер (28 928, 1266 игр)

Марк-Андре Флери проводит 20-й сезон в НХЛ. Он провел 992 матча в лиге.

1 комментарий

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mbauer
Никогда не был особым фанатом Цветочка, но теперь старею и топлю за олдскул)) 20 сезонов ... Это ж офигеть сколько
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+2
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