Флери вышел на третье место в НХЛ по отраженным броскам, опередив Руа. Лидеры – Луонго и Бродер

Марк-Андре Флери вышел на третье место в НХЛ по количеству отраженных бросков.

38-летний вратарь «Миннесоты» отразил 24 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (1:4).

24 отраженных броска позволили канадцу подняться на третье место в истории НХЛ по этому показателю.

Теперь на счету Флери их 25 808. Голкипер опередил – 25 800 отраженных бросков.

Больше Флери бросков отразили два вратаря – (28 409, 1044 игр) и (28 928, 1266 игр)

проводит 20-й сезон в НХЛ. Он провел 992 матча в лиге.