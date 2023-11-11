Флери вышел на третье место в НХЛ по отраженным броскам, опередив Руа. Лидеры – Луонго и Бродер
Марк-Андре Флери вышел на третье место в НХЛ по количеству отраженных бросков.
38-летний вратарь «Миннесоты» отразил 24 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:4).
24 отраженных броска позволили канадцу подняться на третье место в истории НХЛ по этому показателю.
Теперь на счету Флери их 25 808. Голкипер опередил Патрика Руа – 25 800 отраженных бросков.
Больше Флери бросков отразили два вратаря – Роберто Луонго (28 409, 1044 игр) и Мартин Бродер (28 928, 1266 игр)
Марк-Андре Флери проводит 20-й сезон в НХЛ. Он провел 992 матча в лиге.
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