39-летний Флери отразил 40 из 43 бросков «Бостона» и одержал 549-ю победу в НХЛ в 997-м матче

Марк-Андре Флери отразил 40 из 43 бросков «Бостона» и одержал 549-ю победу в НХЛ.

39-летний вратарь «Миннесоты» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Брюинс» (4:3 ОТ).

В текущем сезоне у канадца 5 побед в 12 играх при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,26.

За карьеру у него стало 549 побед в 997 играх. Флери нужно провести еще 3 матча, чтобы стать 4-м вратарем в истории лиги с 1000 игр в рамках регулярок. Первые трое – (1266), (1044) и (1029).

Также ему нужно одержать еще 2 победы, чтобы сравняться с Руа, занимающим 2-е место в истории лиги по их числу (551 в 1029 играх). Рекорд принадлежит Бродеру (691 в 1266).