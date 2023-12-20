39-летний Флери отразил 40 из 43 бросков «Бостона» и одержал 549-ю победу в НХЛ в 997-м матче

Теги рейтинги Бостон Миннесота Мартин Бродер Марк-Андре Флери Роберто Луонго НХЛ Патрик Руа Хоккей

Марк-Андре Флери отразил 40 из 43 бросков «Бостона» и одержал 549-ю победу в НХЛ.

39-летний вратарь «Миннесоты» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (4:3 ОТ). 

В текущем сезоне у канадца 5 побед в 12 играх при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,26. 

За карьеру у него стало 549 побед в 997 играх. Флери нужно провести еще 3 матча, чтобы стать 4-м вратарем в истории лиги с 1000 игр в рамках регулярок. Первые трое – Мартин Бродер (1266), Роберто Луонго (1044) и Патрик Руа (1029). 

Также ему нужно одержать еще 2 победы, чтобы сравняться с Руа, занимающим 2-е место в истории лиги по их числу (551 в 1029 играх). Рекорд принадлежит Бродеру (691 в 1266). 

4 комментария
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Ого! Дык ему до Руа рукой подать. Можно стать вторым везде.
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Ответ Maasd4m
Руа как-то воспринимается как более великий и статусный, что ли, вратарь по сравнению с цветком. А Мартин вообще в космосе и, скорее всего, надолго. Как Гретцки среди вратарей.
Бродо конечно крут, но победы по большей части набил за счёт количества игр, играя в сильной оборонительной команде. У Руа три конн смайта, у Бродо ноль. Так что он точно не Гретцки среди вратарей.
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Руа как-то воспринимается как более великий и статусный, что ли, вратарь по сравнению с цветком.
А Мартин вообще в космосе и, скорее всего, надолго. Как Гретцки среди вратарей.
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Ответ PEGEON
Бродо конечно крут, но победы по большей части набил за счёт количества игр, играя в сильной оборонительной команде. У Руа три конн смайта, у Бродо ноль. Так что он точно не Гретцки среди вратарей.
Руа их перераздали, Бродо зажали. Что там по Везинам?
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