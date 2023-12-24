Бабаев стал агентом тренера «Трактора» Заварухина: «У клуба всегда амбициозные задачи. Если Алексей сработает хорошо, ему одному из первых предложат контракт»
Шуми Бабаев заявил, что стал агентом тренера Алексея Заварухина.
– Вы действительно стали агентом Алексея Заварухина?
– Да. Непонятно, почему эту информацию так подали, она не является новой.
Мы очень давно знакомы и общаемся, постоянно на связи, и просто он попросил помочь в определенном моменте. Это нормальная ситуация.
– Есть ли уже какое-то общение с «Трактором» насчет нового контракта?
– Заварухин работает до конца сезона, а по его итогам руководство будет принимать решение. У «Трактора» всегда амбициозные задачи, и под них будут подбирать тренера.
Если Алексей сработает хорошо, то ему одному из первых предложат контракт.
У «Трактора» абсолютно адекватное руководство, и, думаю, проблем не будет, – сказал Шуми Бабаев.