Бабаев стал агентом тренера «Трактора» Заварухина: «У клуба всегда амбициозные задачи. Если Алексей сработает хорошо, ему одному из первых предложат контракт»

Теги Трактор Алексей Заварухин Шуми Бабаев КХЛ Хоккей

Шуми Бабаев заявил, что стал агентом тренера Алексея Заварухина.

– Вы действительно стали агентом Алексея Заварухина?

– Да. Непонятно, почему эту информацию так подали, она не является новой.

Мы очень давно знакомы и общаемся, постоянно на связи, и просто он попросил помочь в определенном моменте. Это нормальная ситуация.

– Есть ли уже какое-то общение с «Трактором» насчет нового контракта?

– Заварухин работает до конца сезона, а по его итогам руководство будет принимать решение. У «Трактора» всегда амбициозные задачи, и под них будут подбирать тренера.

Если Алексей сработает хорошо, то ему одному из первых предложат контракт.

У «Трактора» абсолютно адекватное руководство, и, думаю, проблем не будет, – сказал Шуми Бабаев.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий