Бабаев стал агентом тренера «Трактора» Заварухина: «У клуба всегда амбициозные задачи. Если Алексей сработает хорошо, ему одному из первых предложат контракт»

Шуми Бабаев заявил, что стал агентом тренера Алексея Заварухина.

– Вы действительно стали агентом ?

– Да. Непонятно, почему эту информацию так подали, она не является новой.

Мы очень давно знакомы и общаемся, постоянно на связи, и просто он попросил помочь в определенном моменте. Это нормальная ситуация.

– Есть ли уже какое-то общение с «Трактором» насчет нового контракта?

– Заварухин работает до конца сезона, а по его итогам руководство будет принимать решение. У «Трактора» всегда амбициозные задачи, и под них будут подбирать тренера.

Если Алексей сработает хорошо, то ему одному из первых предложат контракт.

У « » абсолютно адекватное руководство, и, думаю, проблем не будет, – сказал .