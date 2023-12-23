«Каролина» обращалась в «Монреаль» по обмену Аллена. «Нью-Джерси» изучают идею приобретения голкипера

Джейк Аллен интересен двум клубам НХЛ.

« », по данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, уже проводила переговоры с «Монреалем» касательно возможности заполучить 33-летнего голкипера.

Кроме того, « » внутри клуба изучают идею относительно трейда , которого хорошо знает Мартин Бродер по работе в «Сент-Луисе».

Договор голкипера с кэпхитом 3,85 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25.

Аллен провел 12 матчей в нынешнем чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,43 шайбы и отражая 90,4% бросков.