«Каролина» обращалась в «Монреаль» по обмену Аллена. «Нью-Джерси» изучают идею приобретения голкипера
Джейк Аллен интересен двум клубам НХЛ.
«Каролина», по данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, уже проводила переговоры с «Монреалем» касательно возможности заполучить 33-летнего голкипера.
Кроме того, «Нью-Джерси» внутри клуба изучают идею относительно трейда Джейка Аллена, которого хорошо знает Мартин Бродер по работе в «Сент-Луисе».
Договор голкипера с кэпхитом 3,85 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25.
Аллен провел 12 матчей в нынешнем чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,43 шайбы и отражая 90,4% бросков.