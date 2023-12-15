НХЛ предложила провести хоккейный турнир ОИ-2026 в Северной Америке. Беттмэн обеспокоен темпами строительства арены в Италии

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НХЛ предложила провести хоккейный турнир Олимпиады в Северной Америке.

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее выразил обеспокоенность темпами строительства арены для Олимпиады-2026 в Милане.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер поделился информацией о предложении НХЛ.

«НХЛ предложила провести хоккейную часть Олимпиады в 2026 году в североамериканском городе. На данный момент маловероятно, что это произойдет. 

Мы знаем, что на Италию оказывается давление. Они пытаются завершить строительство основного объекта к Олимпийским играм.

Возможно, они выберут другой итальянский город, если основная площадка не готова – например, Турин.

НХЛ уже делала такое предложение, но оно не было принято.

Поэтому решение вопроса в таком контексте маловероятно, но возможно. Предложение сделано», – сообщил Дрегер.

НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.

20 комментариев
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Если это единственная возможность собрать всех сильнейших ребят на коньках и с клюшкой, пусть лучше будет так.
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Ответ Антон Якимцев
Если это единственная возможность собрать всех сильнейших ребят на коньках и с клюшкой, пусть лучше будет так.
Всех сильнейших это кого? Тот же кубок мира (которого пока нет) из 4 команд?
Тогда уж надо возвращаться к круговому турниру.
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Это интересно
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МОК после 2018 и 2022 предложил забанить НХЛ в 2026
(новость из будущего)
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Ну вот, а то все мама-мама
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Да хоть в Антарктиде! Лишь бы провели наконец..
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В НХЛ прекрасно понимают, что Россия сыграет и в этом случае европейских отказников не будет, плюс полные трибуны, телетрансляции и просто коммерция, молодцы!
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Гарри нагибает МОК и ИИХФ как хочет😆
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Офигенная тема.
Да и вообще всегда хоккейную часть Олимпиады там проводить, гарантия, что НХЛовцы будут.
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В Мексике сыграйте.
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Ответ Антон Якимцев
Если это единственная возможность собрать всех сильнейших ребят на коньках и с клюшкой, пусть лучше будет так.
Так даже лучше будет для атмосферы вокруг матчей
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Ответ Фёдор Кузнецов
И какой это олимпийский турнир если пройдёт в тысячах километров от Олимпиады на другой континенте, в другой стране?
Лучший
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Ответ memphis
Лучший
Но не олимпийский, если НХЛ хочет турнир с лучшими сборными у себя, пусть делают Кубок мира, только вот что-то не получается у них уже 10 лет
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Ответ цэсемьэр
Гарри нагибает МОК и ИИХФ как хочет😆
Нагнёт если согласятся, что маловероятно
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Ответ Ярик01
Офигенная тема. Да и вообще всегда хоккейную часть Олимпиады там проводить, гарантия, что НХЛовцы будут.
И уничтожить развитие хоккея в Европе
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Ответ Rumov
Они там загнивают и приползут к нам с тарасовой на коленях. Ничего они не строят и не проводят. Соловьев ведь говорил, что у них даже яйца дороже, зарплата меньше, а налоги еще больше, чем наши яйца. И скоро Кубокпервогоканала не смотря на ваши все ОИ на Луну полетит. Извините, дальше не хватило фантазии.. Да не платят мне за это.
У тебя методичку мыши погрызли.
Посмотри внимательней, там написано что это в России ничего не производится, одна бензоколонка, всё разрушено, яйца золотые, а все нищие.
Твои подельники тут об этом постоянно трындят.
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