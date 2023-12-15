НХЛ предложила провести хоккейный турнир ОИ-2026 в Северной Америке. Беттмэн обеспокоен темпами строительства арены в Италии

НХЛ предложила провести хоккейный турнир Олимпиады в Северной Америке.

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее выразил обеспокоенность темпами строительства арены для Олимпиады-2026 в Милане.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер поделился информацией о предложении НХЛ.

«НХЛ предложила провести хоккейную часть Олимпиады в 2026 году в североамериканском городе. На данный момент маловероятно, что это произойдет.

Мы знаем, что на Италию оказывается давление. Они пытаются завершить строительство основного объекта к Олимпийским играм.

Возможно, они выберут другой итальянский город, если основная площадка не готова – например, Турин.

НХЛ уже делала такое предложение, но оно не было принято.

Поэтому решение вопроса в таком контексте маловероятно, но возможно. Предложение сделано», – сообщил Дрегер.

НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.