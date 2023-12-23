«Трактор» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Прохоркина. «Сибирь» может получить Тертышного

Теги Сибирь Трактор возможные переходы КХЛ Николай Прохоркин Спорт-Экспресс Никита Тертышный Хоккей

Николай Прохоркин может перейти в «Трактор» из «Сибири».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Николая Прохоркина – «Трактор».

В качестве компенсации за Прохоркина «Сибирь» может получить нападающего Никиту Тертышного», – написал Хайруллин.

В текущем сезоне на счету Николая Прохоркина 23 (8+15) очка в 39 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. 30-летний нападающий не попал в заявку «Сибири» на матч против «Ак Барса» 23 декабря.

Тертышный набрал 6 (3+3) баллов в 22 матчах сезона.

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6 комментариев
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Самый бомба вариант для Сибири точно
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Зачем нам этот сбитый летчик? Да еще и своего молодого и перспективного отдавать.
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усиление для клубов
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Очередной лаботряс.
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Приедет доить бюджет Челябинска
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