Мальцев об адаптации к КХЛ: «Нужно найти химию и понять, как играть. Я привык к вертикальному хоккею: пас, закинули шайбу, я прессингую. А здесь больше разворотов-поворотов»
Форвард «Спартака» Михаил Мальцев подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:2).
Мальцев отметился передачей в этой игре. Хоккеист начинал нынешний сезон в АХЛ.
– Поздравляю с первым набранным очком за «Спартак». Какие чувства?
– Очень много моментов было. Нашей пятеркой мы могли забить где-то гола три. Но я уже рад, что есть моменты по сравнению с первым матчем. Я уже почувствовал игру, партнеров, есть уже какая-то химия. И дальше надо будет подтянуть реализацию.
– За три минуты до конца матча вы бросали в упор, но не забили.
– Бывает такое, да. Много моментов. Обидненько иногда бывает. Потом такие шансы могут не возникнуть. Конечно, их надо ценить.
– Вы корили себя, когда после вашего удаления минское «Динамо» сравняло счет?
– Возникли такие мысли, что я подвел команду. Но я уже привык к тому, чтобы переживать такие эпизоды. Лучше поменьше напрягаться, чтобы потом в игре тебя не накрыло волнение.
– Что самое главное, когда ты после Северной Америки адаптируешься к КХЛ?
– Нужно найти химию между партнерами. И понять, как играть. Я привык к вертикальному хоккею. Пас, закинули шайбу, я прессингую… А здесь больше разворотов-поворотов. Я больше это уже начал делать.
– Чувствуете себя в «Спартаке», как в Лос-Анджелесе? Тут играете вы, Андрей Локтионов, Илья Ковальчук – все прошли через систему «Кингс».
– Да здесь много кто в Америке поиграл. Но пока только погода тут не как в Лос-Анджелесе, – сказал форвард «Спартака» Михаил Мальцев.