Мальцев об адаптации к КХЛ: «Нужно найти химию и понять, как играть. Я привык к вертикальному хоккею: пас, закинули шайбу, я прессингую. А здесь больше разворотов-поворотов»

Форвард «Спартака» Михаил Мальцев подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:2).

Мальцев отметился передачей в этой игре. Хоккеист начинал нынешний сезон в .

– Поздравляю с первым набранным очком за «Спартак». Какие чувства?

– Очень много моментов было. Нашей пятеркой мы могли забить где-то гола три. Но я уже рад, что есть моменты по сравнению с первым матчем. Я уже почувствовал игру, партнеров, есть уже какая-то химия. И дальше надо будет подтянуть реализацию.

– За три минуты до конца матча вы бросали в упор, но не забили.

– Бывает такое, да. Много моментов. Обидненько иногда бывает. Потом такие шансы могут не возникнуть. Конечно, их надо ценить.

– Вы корили себя, когда после вашего удаления минское « » сравняло счет?

– Возникли такие мысли, что я подвел команду. Но я уже привык к тому, чтобы переживать такие эпизоды. Лучше поменьше напрягаться, чтобы потом в игре тебя не накрыло волнение.

– Что самое главное, когда ты после Северной Америки адаптируешься к ?

– Нужно найти химию между партнерами. И понять, как играть. Я привык к вертикальному хоккею. Пас, закинули шайбу, я прессингую… А здесь больше разворотов-поворотов. Я больше это уже начал делать.

– Чувствуете себя в «Спартаке», как в Лос-Анджелесе? Тут играете вы, Андрей Локтионов, Илья Ковальчук – все прошли через систему «Кингс».

– Да здесь много кто в Америке поиграл. Но пока только погода тут не как в Лос-Анджелесе, – сказал форвард « » .