Чибриков – лучший бомбардир фарма «Виннипега» в АХЛ вместе с Капобьянко. У форварда 3+9 в 11 играх

Никита Чибриков – лучший бомбардир фарма «Виннипега» вместе с Кайлом Капобьянко.

Сегодня форвард «Манитобы» забросил свою 3-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата с «Бельвилем» (3:2).

20-летний россиянин был признан 3-й звездой встречи.

В 11 играх сезона набрал 12 (3+9) очков и делит лидерство среди лучших бомбардиров «Мус» с 26-летним защитником Кайлом Капобьянко (12 очков в 11 играх, 4+8).