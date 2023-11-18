Чибриков – лучший бомбардир фарма «Виннипега» в АХЛ вместе с Капобьянко. У форварда 3+9 в 11 играх

Теги АХЛ Манитоба Виннипег Кайл Капобьянко Никита Чибриков Хоккей

Никита Чибриков – лучший бомбардир фарма «Виннипега» вместе с Кайлом Капобьянко.

Сегодня форвард «Манитобы» забросил свою 3-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бельвилем» (3:2). 

20-летний россиянин был признан 3-й звездой встречи. 

В 11 играх сезона Чибриков набрал 12 (3+9) очков и делит лидерство среди лучших бомбардиров «Мус» с 26-летним защитником Кайлом Капобьянко (12 очков в 11 играх, 4+8). 

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2 комментария

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lokoYar
Красавчик,а Денисенко лучший бомбардир фарма Вегаса!
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matolckachev
Короли АХЛ....стоило того?
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