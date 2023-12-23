Вратарь «Рейнджерс» Куик впервые в этом сезоне проиграл в основное время – в 12-м матче. Он пропустил 4 шайбы от «Эдмонтона» в 3-м периоде

Теги Рейнджерс Эдмонтон НХЛ Джонатан Куик Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик впервые в сезоне проиграл в основное время.

Клуб из Нью-Йорка проиграл «Эдмонтону» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ

37-летний американец пропустил 4 шайбы после 10 бросков «Ойлерс» в третьем периоде. В первых двух он отразил все 18 бросков по своим воротам. 

В 12 матчах в этом сезоне у трехкратного обладателя Кубка Стэнли 9 побед и 2 поражения (одно из них по буллитам, еще 1 игра была неполной). У него 92,0% сэйвов и коэффициент надежности 2,27. 

Куик – 9-й вратарь в истории НХЛ с 10+ подряд играми без поражений в основное время в 37+ лет. У него 9 побед на отрезке

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пора подписывать вратаря из России)
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий