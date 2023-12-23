Вратарь «Рейнджерс» Куик впервые в этом сезоне проиграл в основное время – в 12-м матче. Он пропустил 4 шайбы от «Эдмонтона» в 3-м периоде
Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик впервые в сезоне проиграл в основное время.
Клуб из Нью-Йорка проиграл «Эдмонтону» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
37-летний американец пропустил 4 шайбы после 10 бросков «Ойлерс» в третьем периоде. В первых двух он отразил все 18 бросков по своим воротам.
В 12 матчах в этом сезоне у трехкратного обладателя Кубка Стэнли 9 побед и 2 поражения (одно из них по буллитам, еще 1 игра была неполной). У него 92,0% сэйвов и коэффициент надежности 2,27.
Куик – 9-й вратарь в истории НХЛ с 10+ подряд играми без поражений в основное время в 37+ лет. У него 9 побед на отрезке