Слафковски набрал 1+1 во 2-м матче подряд за «Монреаль». У 1-го номера драфта-2022 12 очков в 33 играх, в 1-м сезоне было 10 в 39

Теги Монреаль Чикаго НХЛ Юрай Слафковски Хоккей

Юрай Слафковски набрал 1+1 во 2-м матче подряд за «Монреаль».

19-летний форвард «Канадиенс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:2). 

Его гол во втором периоде в итоге стал победным. В активе словака стало 12 (4+8) очков в 33 играх.

В первом сезоне в лиге на его счету было 10 (4+6) очков в 39 матчах. 

Слафковски был выбран канадским клубом на драфте НХЛ-2022 под общим 1-м номером. 

 

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