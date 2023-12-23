Слафковски набрал 1+1 во 2-м матче подряд за «Монреаль». У 1-го номера драфта-2022 12 очков в 33 играх, в 1-м сезоне было 10 в 39

Юрай Слафковски набрал 1+1 во 2-м матче подряд за «Монреаль».

19-летний форвард «Канадиенс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с « » (5:2).

Его гол во втором периоде в итоге стал победным. В активе словака стало 12 (4+8) очков в 33 играх.

В первом сезоне в лиге на его счету было 10 (4+6) очков в 39 матчах.

был выбран канадским клубом на драфте НХЛ-2022 под общим 1-м номером.