Слафковски набрал 1+1 во 2-м матче подряд за «Монреаль». У 1-го номера драфта-2022 12 очков в 33 играх, в 1-м сезоне было 10 в 39
Юрай Слафковски набрал 1+1 во 2-м матче подряд за «Монреаль».
19-летний форвард «Канадиенс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:2).
Его гол во втором периоде в итоге стал победным. В активе словака стало 12 (4+8) очков в 33 играх.
В первом сезоне в лиге на его счету было 10 (4+6) очков в 39 матчах.
Слафковски был выбран канадским клубом на драфте НХЛ-2022 под общим 1-м номером.