Жамнов о «Спартаке»: «Хотелось бы видеть точечные усиления, исходим из того, что нужно. Менять шило на мыло не будем»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Михаил Мальцев Иван Морозов Хоккей

Алексей Жамнов высказался после матча против минского «Динамо» (4:2).

«Илья Ковальчук приступил к занятиям с командой, сказать конкретно пока не берусь, когда он сыграет, как почувствуем, что готов, то будет играть.

В моем понимании тренировки тренировками, но надо [форму] набирать через игры.

Миша [Мальцев] прибавляет от игры к игре, чувствует себя лучше, время на адаптацию займет, тройка играла лучше, моменты создавали, взаимосвязи начали находить.

Когда вернется Ваня [Морозов], то тогда и будем принимать решение. Идеально [по составу] никогда не бывает, хотелось бы видеть точечные усиления, исходим из того, что нужно. Менять шило на мыло не будем», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий