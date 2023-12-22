Жамнов о «Спартаке»: «Хотелось бы видеть точечные усиления, исходим из того, что нужно. Менять шило на мыло не будем»

Алексей Жамнов высказался после матча против минского «Динамо» (4:2).

« приступил к занятиям с командой, сказать конкретно пока не берусь, когда он сыграет, как почувствуем, что готов, то будет играть.

В моем понимании тренировки тренировками, но надо [форму] набирать через игры.

Миша [ ] прибавляет от игры к игре, чувствует себя лучше, время на адаптацию займет, тройка играла лучше, моменты создавали, взаимосвязи начали находить.

Когда вернется [Морозов], то тогда и будем принимать решение. Идеально [по составу] никогда не бывает, хотелось бы видеть точечные усиления, исходим из того, что нужно. Менять шило на мыло не будем», – сказал главный тренер « » .