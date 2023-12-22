Роман Ротенберг: «Наш хоккей отмечает 77-й день рождения. В его летописи тысячи победных страниц, и мы продолжаем вписывать в нее новые главы»
Роман Ротенберг поздравил с днем рождения отечественный хоккей.
«Советский, российский – наш хоккей сегодня отмечает свой 77-й день рождения! 🏒
22 декабря 1946-го в пяти городах СССР прошли первые матчи чемпионата, и началась великая история хоккея в нашей стране. Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, Всеволод Бобров, гениальная тройка Михайлов-Петров-Харламов, множество побед на Олимпиадах и чемпионатах мира – в летописи нашего хоккея тысячи победных страниц, и мы продолжаем вписывать в нее новые главы.
С праздником, российский хоккей! Ура!!!» – написал главный тренер СКА и вице-президент ФХР в телеграм-канале.
Благо передача тут же закончилась.
Ну или хотя бы, сделайте отдельную рубрику про него, чтоб на главной не было.
Или вот Россия уже почти два года не проигрывает Канаде, США, финнам, шведам, чехам. Были такие серии у СССР?
То то же.