Роман Ротенберг: «Наш хоккей отмечает 77-й день рождения. В его летописи тысячи победных страниц, и мы продолжаем вписывать в нее новые главы»

Роман Ротенберг поздравил с днем рождения отечественный хоккей.

«Советский, российский – наш хоккей сегодня отмечает свой 77-й день рождения! 🏒

22 декабря 1946-го в пяти городах СССР прошли первые матчи чемпионата, и началась великая история хоккея в нашей стране. Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, Всеволод Бобров, гениальная тройка Михайлов-Петров-Харламов, множество побед на Олимпиадах и чемпионатах мира – в летописи нашего хоккея тысячи победных страниц, и мы продолжаем вписывать в нее новые главы.

С праздником, российский хоккей! Ура!!!» – написал главный тренер СКА и вице-президент ФХР в телеграм-канале.