Роман Ротенберг: «Наш хоккей отмечает 77-й день рождения. В его летописи тысячи победных страниц, и мы продолжаем вписывать в нее новые главы»

Теги СКА Виктор Тихонов Владимир Юрзинов Валерий Харламов КХЛ Анатолий Тарасов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил с днем рождения отечественный хоккей.

«Советский, российский – наш хоккей сегодня отмечает свой 77-й день рождения! 🏒

22 декабря 1946-го в пяти городах СССР прошли первые матчи чемпионата, и началась великая история хоккея в нашей стране. Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, Всеволод Бобров, гениальная тройка Михайлов-Петров-Харламов, множество побед на Олимпиадах и чемпионатах мира – в летописи нашего хоккея тысячи победных страниц, и мы продолжаем вписывать в нее новые главы.

С праздником, российский хоккей! Ура!!!» – написал главный тренер СКА и вице-президент ФХР в телеграм-канале.

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10 комментариев
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Меня умиляет тот факт, что все кого упомянули это советские игроки))) Страну папка с друзьями развалил но достижениями мы гордимся
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Угораздило меня случайно включать матч тв сейчас. А тут Антоша спросила фетисыча, что для него родина. )) тот перечисляет семью, друзей, людей. И конечно же президента)
Благо передача тут же закончилась.
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+3
Уважаемая редакция спортс (искренне уважаемая). Если читатели канала, проголосуют за то, чтобы высказывания этого клоуна, больше не появлялись на сайте, сделаете это?
Ну или хотя бы, сделайте отдельную рубрику про него, чтоб на главной не было.
+3
0
+3
"и мы продолжаем вписывать в нее новые главы" ... да, ла-а-а-а-а-а-дно ....
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Некоторые рекорды советского хоккея давно переплюнуты. Вот сколько раз сборная СССР обыграла Беларусь? А казахов? А Звезд и ВХЛ?
Или вот Россия уже почти два года не проигрывает Канаде, США, финнам, шведам, чехам. Были такие серии у СССР?
То то же.
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Ответ adimsonekat
Уважаемая редакция спортс (искренне уважаемая). Если читатели канала, проголосуют за то, чтобы высказывания этого клоуна, больше не появлялись на сайте, сделаете это? Ну или хотя бы, сделайте отдельную рубрику про него, чтоб на главной не было.
поддерживаю , подписываюсь под каждым словом ! считайте нас уже двое человек, кто голосует за то , чтобы новости с этим клоуном убрали. ну хотя бы отдельную ветку с ним сделайте.. ну с чего вы решили , что он интересен людям , что без его поздравлений русский народ жить не может ... вы уже не первый год насильно получается заставляете нас считать его тренером и то , что без новостей с ним по 5-7 раз за день мы жить не можем !!!!🤡🐔
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не тысячи а миллионы !!!!!!!!!!!!!!!
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при Петрограде характера что ли не было ? финны ведь при нем незалежными стали
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Ответ Барсик91
Угораздило меня случайно включать матч тв сейчас. А тут Антоша спросила фетисыча, что для него родина. )) тот перечисляет семью, друзей, людей. И конечно же президента) Благо передача тут же закончилась.
Причем не всего президента, а только его филей.
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