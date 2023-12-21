Роман Ротенберг: «Ленинградская тики-така – козырь СКА, который мы должны использовать. Только потом и кровью можно выигрывать»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг назвал ленинградскую тики-таку козырем СКА.

СКА обыграл ЦСКА (6:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хочу поблагодарить соперника. ЦСКА – очень хорошая команда, нам было непросто. Понимали важность этого матча.

Наши ребята – молодцы. Сыграли с огоньком, с душой, друг за друга. Выполнили игровое задание.

Да, есть над чем работать – допустили несколько ошибок. Продолжаем работать и готовиться к следующей игре.

– После победы 7:2 над «Сочи» вы сказали, что была «ленинградская тики-така». Cнова крупная победа. Придерживались такого же стиля?

– Об этом мало говорить – надо показывать на льду. Мы это постоянно тренируем. Это плод нашей работы – только потом и кровью можно выигрывать.

Ребята – молодцы, сыграли очень дружно и забили хорошие голы. Продолжаем работать. Надеемся, что и дальше будем показывать лучший хоккей.

Ленинградская тики-така – это наш козырь, который мы должны использовать, и выигрывать у каждой команды.

Но это только один матч против очень сильного соперника.

Еще раз хочу сказать спасибо ЦСКА. Следующая игра – самая важная для нас, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

19 комментариев
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В НХЛ переворот!! Все тренеры изучают феномен "Leningradskaya tiky-taka". После просмотра 800+ матчей СКА у них случается просветление. Это наш ответ Байдену!!!
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Будет теперь эту "тики така" в каждом интервью использовать.
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Что он несёт ?
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Ответ Maksmen1995
Будет теперь эту "тики така" в каждом интервью использовать.
"Система" обрела имя.
+4
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+3
Интересно, что этот титикакин будет лепить после очередного бездарного слива в плей офф?
+4
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Трепещите, хейтеры! Йозе Марино теперь впитал в себя главные плюсы Гвардиолы и идёт за Кубком Гагарина😎
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Тити- кака.
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Человек-мем
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Ответ Дурачок
В НХЛ переворот!! Все тренеры изучают феномен "Leningradskaya tiky-taka". После просмотра 800+ матчей СКА у них случается просветление. Это наш ответ Байдену!!!
А вот и штатные б.o.т.ы подтянулись. Совсем не палитесь)
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Никогда так не оскорбляи одно из природных чудес света - озеро Титикака.
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Бред Ротенберга. Кровь и пот на льду. Новый сериал.
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Так он не Йозе Марино получается, а Йозеп Гордола…
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Сначала этот клоун бесил, потом смешил, теперь мне его даже жалко, как и болельщиков СКА😕.
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Ленинградская подворотня научила его тики-таке
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Предал Йозе Марино
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Ответ Stan Giroux
Интересно, что этот титикакин будет лепить после очередного бездарного слива в плей офф?
это же очевидно: у нас молодая команда, мы на правильном пути, бла-бла-бла
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