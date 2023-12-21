Роман Ротенберг: «Ленинградская тики-така – козырь СКА, который мы должны использовать. Только потом и кровью можно выигрывать»

Роман Ротенберг назвал ленинградскую тики-таку козырем СКА.

СКА обыграл ЦСКА (6:2) в матче Фонбет чемпионата .

– Хочу поблагодарить соперника. – очень хорошая команда, нам было непросто. Понимали важность этого матча.

Наши ребята – молодцы. Сыграли с огоньком, с душой, друг за друга. Выполнили игровое задание.

Да, есть над чем работать – допустили несколько ошибок. Продолжаем работать и готовиться к следующей игре.

– После победы 7:2 над «Сочи» вы сказали, что была «ленинградская тики-така». Cнова крупная победа. Придерживались такого же стиля?

– Об этом мало говорить – надо показывать на льду. Мы это постоянно тренируем. Это плод нашей работы – только потом и кровью можно выигрывать.

Ребята – молодцы, сыграли очень дружно и забили хорошие голы. Продолжаем работать. Надеемся, что и дальше будем показывать лучший хоккей.

Ленинградская тики-така – это наш козырь, который мы должны использовать, и выигрывать у каждой команды.

Но это только один матч против очень сильного соперника.

Еще раз хочу сказать спасибо ЦСКА. Следующая игра – самая важная для нас, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.