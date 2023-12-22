Роман Ротенберг: «СКА разных поколений объединяет одно – ленинградский характер и петербургская воля к победе. На этом фундаменте мы строим и сегодняшний коллектив» 

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг отреагировал на 77-летие СКА.

«Ровно 77 лет назад в СССР стартовал первый в истории чемпионат страны по хоккею с шайбой. Среди участников того исторического турнира были и ленинградские армейцы – игроки команды Дома офицеров, участники Великой Отечественной войны и блокадники.

С тех пор многое изменилось, но дух первой команды жив до сих пор. В самые трудные моменты мы вспоминаем о своих исторических корнях, и эта память помогает показывать сильный хоккей и побеждать.

В истории СКА были разные моменты – команда выигрывала медали чемпионатов СССР и долгие годы боролась за само существование, воспитывала звезд советского и мирового хоккея и не по своей воле расставалась с лучшими хоккеистами, представляла страну на международной арене и становилась основой для сборной на золотой Олимпиаде в Пхенчхане, помогала строить абсолютно новую лигу – КХЛ – и поднимала над головой Кубок Гагарина.

СКА разных поколений объединяет одно – ленинградский характер и петербургская воля к победе. На этом прочном фундаменте мы строим и сегодняшний коллектив. 

Сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ветеранам – их пример вдохновляет нас на борьбу и на победы. Их слова – лучшая мотивация на успех.

Спасибо всем предыдущим поколениям СКА – хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам. Вы построили великую команду, а мы просто продолжаем ваше дело. 

Идем вперед – к новым вершинам и новым победам!» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.

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6 комментариев
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Великие ленинградские уличные авторитеты участвовали в первом чемпионате по хоккею. Ведь именно улица воспитывали хоккеистов, это было одним из требований. И сегодня мы свято чтим традиции, воспитываясь и воспитывая новых легенд прямо на улицах Ленинграда и Хельсинки. Школа жизни не только учит системе, но и система учит школе.
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Мы ленинградорожденные!
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да перестаньте клепать высказывания этого абсолютно не умного человека-генератора случайных никчемных фраз
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а Балтийский чай?
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В союзные времена СКА была никакущей командой, все время плелись в середине или конце таблицы, из ЦСКА в Питер отправляли тех, кто уже доигрывал. После образования КХЛ один КГ. Очень посредственные достижения.
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