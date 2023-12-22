Роман Ротенберг: «СКА разных поколений объединяет одно – ленинградский характер и петербургская воля к победе. На этом фундаменте мы строим и сегодняшний коллектив» 

Роман Ротенберг отреагировал на 77-летие СКА.

«Ровно 77 лет назад в СССР стартовал первый в истории чемпионат страны по хоккею с шайбой. Среди участников того исторического турнира были и ленинградские армейцы – игроки команды Дома офицеров, участники Великой Отечественной войны и блокадники.

С тех пор многое изменилось, но дух первой команды жив до сих пор. В самые трудные моменты мы вспоминаем о своих исторических корнях, и эта память помогает показывать сильный хоккей и побеждать.

В истории СКА были разные моменты – команда выигрывала медали чемпионатов СССР и долгие годы боролась за само существование, воспитывала звезд советского и мирового хоккея и не по своей воле расставалась с лучшими хоккеистами, представляла страну на международной арене и становилась основой для сборной на золотой Олимпиаде в Пхенчхане, помогала строить абсолютно новую лигу – КХЛ – и поднимала над головой Кубок Гагарина.

СКА разных поколений объединяет одно – ленинградский характер и петербургская воля к победе. На этом прочном фундаменте мы строим и сегодняшний коллектив.

Сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ветеранам – их пример вдохновляет нас на борьбу и на победы. Их слова – лучшая мотивация на успех.

Спасибо всем предыдущим поколениям СКА – хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам. Вы построили великую команду, а мы просто продолжаем ваше дело.

Идем вперед – к новым вершинам и новым победам!» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.