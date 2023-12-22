Ничушкин против «Оттавы»: 3 передачи, 2 броска и «+1» за рекордные в НХЛ 29:05. У него 32 очка в 31 игре

Теги Оттава Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин сделал ассистентский хет-трик в матче с «Оттавой» (6:4).

Форвард «Колорадо» трижды ассистировал Нэтану Маккиннону в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (6:4). 

В его активе стало 32 (15+17) очка в 31 игре в этом сезоне. 

Сегодня Ничушкин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ (29:05, 6:25 – в большинстве, 5:22 – в меньшинстве, «+1»). 

Он нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю шайбы. 

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24 комментария
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В конце сезона на 60 минут будут выпускать
+34
0
+34
Вот это уровень!
+12
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+12
Ответ evgeniiios
Лучший русский в НХЛ на данный момент
Кучеров : Ну да, ну да пошёл я …!
+10
0
+10
Вэл Ничушкин кэнт би стопд
+9
0
+9
Вел, крут, такое доверие тренера! И в большинстве и в меньшинстве незаменим.
+8
0
+8
Нормально 🚂🚋🚃🚋🚃🚋🚃 раздаёт, очень полезен сегодня был, много борьбы, отборов, в общем как обычно плюс ещё три очка.
+8
0
+8
ВЭЭЭЭЭЛ! Крутой парень!
+7
0
+7
Наконец стало больше очка за игру, отлично.
+7
-1
+6
https://www.sports.ru/hockey/155265228.html
+4
0
+4
Очко за игру имеет. А еще совсем недавно его в КХЛ отправляли.
Особенно ценна такая статистика с учетом его контракта. Нашел свою команду.
+4
0
+4
Ответ _Вестерфельд
В конце сезона на 60 минут будут выпускать
На 65, и все буллиты будет исполнять
+3
0
+3
Ответ _Вестерфельд
В конце сезона на 60 минут будут выпускать
в первой смене выпустят, скажут бегай Валера до конца, нечего сидеть на скамейке
+3
0
+3
Ответ Дима Миронов
маккиннон канадец
Из Венеции, что-ли?
+2
0
+2
Ответ anmsm33
Кучеров : Ну да, ну да пошёл я …!
Извините, но ай тайм в 30 минут и объем работы и еще при этом он набирает больше очка за игру. Это многого стоит
+2
0
+2
Ответ titov-and-trubach
Больше того, он и в ЦСКА не выглядел лучшим игроком лиги.
Да в ЦСКА мало кто выглядит лучшим игроком мира. Они всегда системно играли. Хотя....не побудь он в ЦСКА, может и не научился бы играть в обороне. Уж чё-чё, а там с этим проблем никогда не было, учили на совесть.
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Ответ Maasd4m
Очко за игру имеет. А еще совсем недавно его в КХЛ отправляли. Особенно ценна такая статистика с учетом его контракта. Нашел свою команду.
Больше того, он и в ЦСКА не выглядел лучшим игроком лиги.
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Ответ Марк Мельников
Из Венеции, что-ли?
нет, просто родственник Боярского
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Ответ Марк Мельников
Из Венеции, что-ли?
ахах исправил)
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Ведь когда-то мы угарали над его рекордом....Вспоминается его появление в Тракторе, потом в Далласе, какую карьеру ему прочили. Но вряд ли мы получили такого Вэла, если бы не дикий спад в его игре и поездки туда сюда
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Железный
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