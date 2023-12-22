Ничушкин против «Оттавы»: 3 передачи, 2 броска и «+1» за рекордные в НХЛ 29:05. У него 32 очка в 31 игре
Валерий Ничушкин сделал ассистентский хет-трик в матче с «Оттавой» (6:4).
Форвард «Колорадо» трижды ассистировал Нэтану Маккиннону в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (6:4).
В его активе стало 32 (15+17) очка в 31 игре в этом сезоне.
Сегодня Ничушкин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ (29:05, 6:25 – в большинстве, 5:22 – в меньшинстве, «+1»).
Он нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю шайбы.
Особенно ценна такая статистика с учетом его контракта. Нашел свою команду.