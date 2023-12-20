Ничушкин дважды забил «Чикаго», набрав очки в 5-м матче подряд. У него 15+14 в 30 играх

Теги Чикаго Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин дважды забил «Чикаго», набрав очки в 5-м матче подряд.

Форвард «Колорадо» отметился дублем в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (2:3). 

В активе россиянина стало 29 (15+14) очков в 30 играх в текущем сезоне. В последних 5 матчах – 8 (5+3) баллов. 

Сегодня Ничушкин (25:47, 3:31 – в большинстве, 4:54 – в меньшинстве, «0») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо, применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и получил малый штраф. 

2 комментария
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Можно замахнуться и на Ришар )
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Давай Валера, а то МакД оторвался немного.
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