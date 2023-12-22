Бучневич набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча. У него 26 очков в 30 играх

Теги Флорида Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Сент-Луиса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (4:1). 

В его активе стало 26 (12+14) очков в 30 играх в этом сезоне. 

Сегодня Бучневич (17:28, 1:19 – в большинстве, 0:28 – в меньшинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 2 мимо. Также применил 1 силовой прием и допустил 2 потери. 

4 комментария
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Отличный матч и отменная игра Павел!!!!
+6
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Буч могуч!
Но пока не Куч, но тоже хорош!
Болеем за наших!
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Паша молодец! Затащил игру! Но первый гол какой-то издевательский положил.
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Его следующий контракт будет стоить очень много
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