Бучневич набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча. У него 26 очков в 30 играх
Павел Бучневич набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча.
Форвард «Сент-Луиса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (4:1).
В его активе стало 26 (12+14) очков в 30 играх в этом сезоне.
Сегодня Бучневич (17:28, 1:19 – в большинстве, 0:28 – в меньшинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 2 мимо. Также применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.
Но пока не Куч, но тоже хорош!
Болеем за наших!