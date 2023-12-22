Бучневич набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча. У него 26 очков в 30 играх

Павел Бучневич набрал 2+1 с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Пантерс» (4:1).

В его активе стало 26 (12+14) очков в 30 играх в этом сезоне.

Сегодня Бучневич (17:28, 1:19 – в большинстве, 0:28 – в меньшинстве, «+2») нанес 4 броска в створ и 2 мимо. Также применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.