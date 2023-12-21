«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» после 4:0 с «Авангардом». Команда Билялетдинова проиграла 3 из 4 последних игр

Теги Ак Барс Автомобилист Николай Заварухин Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

«Автомобилист» набрал очки в четвертом матче подряд.

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это третье поражение в последних четырех матчах для команды тренера Зинэтулы Билялетдинова. После паузы в сезоне «Ак Барс» победил «Авангард» (4:0), но уступил «Автомобилисту».

В свою очередь, команда тренера Николая Заварухина выиграла три из четырех прошедших матчей, причем во всех набрала очки, проиграв в овертайме «Трактору» (2:3 ОТ).

«Ак Барс» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции (50 очков в 42 играх), «Автомобилист» – на шестой позиции (49 очков в 43 матчах).

8 комментариев
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Не смотрел игру, но предполагаю что кинулись оборонять одну шайбу Радулова) выгрызать у бортов ради победы со счетом 1:0))) хоккей этого не простит! Хоккейные боги все видят! Авто с победой, все правильно и справедливо.
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Автомобилист молодцы, что не ушли в глухую оборону после второй забитой шайбы. Галкин зверюга! Да и защитники неплохо сыграли.
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молодцы Автомобилисты!!!
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ну нет игры у ак барса,отдохнули и в силовой борьбе победили авангард,забив 2 мусорных гола и 2 в пустые ворота,это не прокатило с автомобилистом,силы были не те,физически команда подсаживается,да и пришедшие игроки барбер и другие тоже теряются в этой команде,тактика на оборону не прокатывает,а по другому билл не может,времена другие,все время говорить что будем работать над ошибками -это уже детский лепет,ведь у вас команда собранная из опытных игроков прошедших и нхл и кхл,практически самые сливки хоккея россии,помним 2014г,то же самое ,имея звезд поимели позор на всю вселенную,надо собратся мужества и уйти со своими старейшинами стоящие рядом с вами
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все у Акбарса будет хорошо, даже несомневаюсь
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Ребзя, успокойтесь. Это нормально для АБ плохо играть ноябрь-декабрь. После НГ раскачаются.
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