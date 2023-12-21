«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» после 4:0 с «Авангардом». Команда Билялетдинова проиграла 3 из 4 последних игр

«Автомобилист» набрал очки в четвертом матче подряд.

« » проиграл « » (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это третье поражение в последних четырех матчах для команды тренера Зинэтулы Билялетдинова. После паузы в сезоне «Ак Барс» победил «Авангард» (4:0), но уступил «Автомобилисту».

В свою очередь, команда тренера Николая Заварухина выиграла три из четырех прошедших матчей, причем во всех набрала очки, проиграв в овертайме «Трактору» (2:3 ОТ).

«Ак Барс» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции (50 очков в 42 играх), «Автомобилист» – на шестой позиции (49 очков в 43 матчах).