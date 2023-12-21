Владислав Каменев: «СКА лично для меня – раздражитель. Игры против них у меня получаются»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался касательно игры против СКА.

– Матч с « » получился тяжелым. Несколько слов по итогам?

– Тяжелый матч. Игра в большинстве сделала «Динамо» результат. После такого задела, когда мы играли втроем – было тяжело вернуться, сравнять счет.

– Ты много пропустил, потом пауза в чемпионате. Как себя чувствовал?

– Чувствовал себя хорошо. Думал, что будет хуже, но на льду было комфортно, соскучился. Почти месяц не играл и хорошо, что наконец-то вернулся. Спасибо нашим докторам и массажистам, тренерам по ОФП. Следили за мной и подготовили к матчам.

– Впереди дерби против СКА. Какие эмоции?

– Всегда готовлюсь одинаково, но бывают особенные игры, когда отдается больше эмоций. СКА лично для меня – раздражитель. Игры против них у меня получаются, – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.