Кристиан Хенкель: «В «Ак Барсе» я получил неоценимый опыт. Мне кажется, в конце карьеры я скажу, что это были лучшие годы в моей хоккейной жизни»

Теги Ак Барс КХЛ Барыс Кубок Гагарина Кристиан Хенкель Хоккей

Кристиан Хенкель высказался о своем обмене из «Ак Барса» в «Барыс».

«После очередной игры ко мне подошли и сказали, что было принято решение о моем обмене. Бизнес, просто бизнес. 

В «Ак Барсе» я получил неоценимый опыт, моя семья прекрасно провела время в Казани, у меня там родился сын.

Мне кажется, в конце карьеры я скажу, что это были лучшие годы в моей хоккейной жизни. Да, каких-то целей достигнуть не получилось – Кубок Гагарина не выиграл», – сказал защитник «Барыса» Кристиан Хенкель.

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