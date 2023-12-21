Рыбар заработает 35 млн рублей по новому контракту со «Спартаком» (Metaratings)

Оклад Патрика Рыбара по новому контракту со «Спартаком» составит 35 млн рублей.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее « » и подписали новый однолетний контракт. Срок соглашения рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В нынешнем сезоне Рыбар провел 26 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,34.