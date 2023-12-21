Рыбар заработает 35 млн рублей по новому контракту со «Спартаком» (Metaratings)

Теги Спартак КХЛ Патрик Рыбар деньги Хоккей

Оклад Патрика Рыбара по новому контракту со «Спартаком» составит 35 млн рублей.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее «Спартак» и Патрик Рыбар подписали новый однолетний контракт. Срок соглашения рассчитан до 30 апреля 2025 года.  

В нынешнем сезоне Рыбар провел 26 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,34.

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5 комментариев
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хорошие деньги, заслужил
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Патрик сильный вратарь, конечно, но уж очень нестабилен - может такое привезти, что и Гудачеку не снилось)
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Так у него действующий - 34 млн.
В прошлом сезоне был - 25 млн.
Тут получается увеличили на 1 млн.
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Абсолютно адекватные деньги за добротного кипера...
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Ответ Владимир Былкин
Патрик сильный вратарь, конечно, но уж очень нестабилен - может такое привезти, что и Гудачеку не снилось)
Но в целом, хорошее продление
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