Рыбар заработает 35 млн рублей по новому контракту со «Спартаком» (Metaratings)
Оклад Патрика Рыбара по новому контракту со «Спартаком» составит 35 млн рублей.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее «Спартак» и Патрик Рыбар подписали новый однолетний контракт. Срок соглашения рассчитан до 30 апреля 2025 года.
В нынешнем сезоне Рыбар провел 26 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,34.
В прошлом сезоне был - 25 млн.
Тут получается увеличили на 1 млн.