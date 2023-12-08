Президент КХЛ Морозов: «По регламенту с Серебряковым можно было расторгнуть контракт за 50%, а расторгли за 100%»

Теги СКА Алексей Морозов КХЛ Никита Серебряков Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Алексей Морозов высказался о том, как клубы расторгают контракты.

«Винтики докручивают, чтобы этот механизм работал для всех одинаково и никто никакими лазейками не пользовался.

Этот вопрос мы тоже выносили на рабочую группу, обсуждали. Это будет вынесено на совет директоров для внесения в регламент, здесь мы тоже хотим ужесточить.

Руководители клубов, которые на это идут, несут большой риск, потому что по регламенту с Серебряковым можно было расторгнуть контракт за 50%, а расторгли за 100%.

Руководители должны нести за это ответственность, понимать, что они делают. Каждый год мы проводим такую рабочую группу, отрабатываем совместно с клубами все нюансы.

Если игрок соглашается на расторжение контракта по обоюдному согласию, то он не получает компенсацию.

У нас есть механизм, который регулирует этот вопрос: если клуб хочет, то они должны выплатить компенсацию в зависимости от того, в какой период сезона они расторгают игрока, и это потом попадает под потолок заработных плат. Ты теряешь игрока, и при этом у тебя не высвобождаются.

Вот поэтому мы и работаем 24/7, поэтому постоянно на связи с клубами: хочется, чтобы наши менеджеры несли ответственность за то, что они делают, кого они подписывают, чтобы игроки имели гарантию, что они деньги получат.

У нас проводится большая работа с клубами, меньше задержек зарплат, они только у двух клубов есть.

Это немаловажно для спортсменов – чтобы они получили все свои средства после того, как подписали контракт», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В ходе нынешнего сезона вратарь Никита Серебряков перешел из «Адмирала» в СКА.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий