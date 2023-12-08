Президент КХЛ Морозов: «По регламенту с Серебряковым можно было расторгнуть контракт за 50%, а расторгли за 100%»

Алексей Морозов высказался о том, как клубы расторгают контракты.

«Винтики докручивают, чтобы этот механизм работал для всех одинаково и никто никакими лазейками не пользовался.

Этот вопрос мы тоже выносили на рабочую группу, обсуждали. Это будет вынесено на совет директоров для внесения в регламент, здесь мы тоже хотим ужесточить.

Руководители клубов, которые на это идут, несут большой риск, потому что по регламенту с Серебряковым можно было расторгнуть контракт за 50%, а расторгли за 100%.

Руководители должны нести за это ответственность, понимать, что они делают. Каждый год мы проводим такую рабочую группу, отрабатываем совместно с клубами все нюансы.

Если игрок соглашается на расторжение контракта по обоюдному согласию, то он не получает компенсацию.

У нас есть механизм, который регулирует этот вопрос: если клуб хочет, то они должны выплатить компенсацию в зависимости от того, в какой период сезона они расторгают игрока, и это потом попадает под потолок заработных плат. Ты теряешь игрока, и при этом у тебя не высвобождаются.

Вот поэтому мы и работаем 24/7, поэтому постоянно на связи с клубами: хочется, чтобы наши менеджеры несли ответственность за то, что они делают, кого они подписывают, чтобы игроки имели гарантию, что они деньги получат.

У нас проводится большая работа с клубами, меньше задержек зарплат, они только у двух клубов есть.

Это немаловажно для спортсменов – чтобы они получили все свои средства после того, как подписали контракт», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В ходе нынешнего сезона вратарь перешел из « » в .