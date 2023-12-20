Мальцев о первой игре за «Спартак» против «Торпедо»: «На первом вбрасывании против Кручины: «Посмотрим, чему там тебя в Америке научили». Атмосфера на матче – в полнейшем порядке»
Михаил Мальцев поделился мыслями о дебюте за «Спартак».
Нападающий, вернувшийся из АХЛ, сыграл первый матч за «Спартак» против «Торпедо» (5:2).
«Если честно, давно такого не было, чтобы перед игрой не сразу заснул. Вроде на молодежном чемпионате мира последний раз.
Так что всем, кто создавал ажиотаж комментариями и в медиа – спасибо за этот кайф. Такие эмоции много стоят. Атмосфера на матче тоже в полнейшем порядке. Такой шум от болельщиков.
В самом начале тоже прикольный момент. На первом вбрасывании против Кручины (Алексея Кручинина). Леха – мой старый друг, с его паса я забил первый гол в КХЛ как раз «Спартаку». Вот так намешалось.
Он, конечно, сразу: «Ну, сейчас посмотрим, чему там тебя в Америке научили». В первом периоде в голове все свистело, совсем другой спорт, приходил в себя.
Дальше уже более-менее вкатился. Пасик, кстати, в Америке такой бы записали. Ну ничего, команда победила, а мне есть куда прибавлять. Буду работать.
А еще в конце забыл, что у нас рукопожатия после матча. Чуть не уехал в раздевалку», – написал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.