ФХР и МГУ подписали соглашение о сотрудничестве. Одно из ключевых направлений – популяризация и развитие студенческого хоккея

ФХР и МГУ подписали соглашение о сотрудничестве.

«Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и ректор Московского государственного университета академик Виктор Садовничий приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве.

Мероприятие состоялось в Зале заседаний Ученого совета Интеллектуального центра – Фундаментальной библиотеки Московского университета.

Соглашение направлено на развитие и популяризации хоккея и всех его разновидностей на территории России, совершенствование и актуализацию образовательных программ и повышение квалификации специалистов в области хоккея.

В целях реализации соглашения стороны планируют обмен опытом и информационное сотрудничество, развитие совместных инновационно-технологических проектов и проведение научно-исследовательских работ.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет популяризация и развитие студенческого хоккея в МГУ.

Также предусмотрено и развитие добровольческой деятельности – вовлечение студентов университета в организацию спортивных мероприятий ФХР.

Площадкой для реализации соглашения станет и научно-технологическая долина Московского университета – инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», – говорится в сообщении ФХР.