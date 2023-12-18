ФХР и МГУ подписали соглашение о сотрудничестве. Одно из ключевых направлений – популяризация и развитие студенческого хоккея

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ Студенческая хоккейная лига Хоккей

ФХР и МГУ подписали соглашение о сотрудничестве.

«Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и ректор Московского государственного университета академик Виктор Садовничий приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве.

Мероприятие состоялось в Зале заседаний Ученого совета Интеллектуального центра – Фундаментальной библиотеки Московского университета.

Соглашение направлено на развитие и популяризации хоккея и всех его разновидностей на территории России, совершенствование и актуализацию образовательных программ и повышение квалификации специалистов в области хоккея.

В целях реализации соглашения стороны планируют обмен опытом и информационное сотрудничество, развитие совместных инновационно-технологических проектов и проведение научно-исследовательских работ.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет популяризация и развитие студенческого хоккея в МГУ.

Также предусмотрено и развитие добровольческой деятельности – вовлечение студентов университета в организацию спортивных мероприятий ФХР.

Площадкой для реализации соглашения станет и научно-технологическая долина Московского университета – инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», – говорится в сообщении ФХР.

2 комментария
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Только вот студентов и приобщать к хоккею - вид то спорта не простой , с наскока можно и шею сломать или ноги ! Вон пусть на лыжах катаются , да и просто на катках , а первым делом учёба !
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Сначала хотели сделать лигу как НХЛ, итог все знают. Теперь аналог студенческой лиги. Возможно это все могло получиться, но это все делают люди, которые управляют страной. ..
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