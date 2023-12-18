Владислав Третьяк: «Хоккейная команда МГУ значительно способствует повышению интереса к нашему спорту. Надеюсь, в обозримом будущем появится собственный стадион»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ Студенческая хоккейная лига Хоккей

Владислав Третьяк прокомментировал подписание соглашения между ФХР и МГУ.

«Для нас большая честь находиться в зале ученого совета Московского государственного университета – одного из старейших классических университетов России и мира, признанного центра науки и культуры.

Богатая научная школа и невероятный научный потенциал университета позволят нашему спорту выйти на новый уровень.

Уверен, впереди нас ждут научные исследования, построенные на актуальных потребностях нашего вида спорта, и обучение специалистов по передовым методикам.

В МГУ большое внимание уделено развитию волонтерского движения, активно развивается студенческий спорт, в том числе есть университетская хоккейная команда.

Я надеюсь, что в обозримом будущем у нее появится собственный стадион, потому что команде нужен дом.

В этом месяце мне довелось посетить Дальний Восток, где прошел международный студенческий фестиваль с участием команд из России и Китая.

Я уверен, что за студенческим спортом будущее и что хоккейная команда МГУ значительно способствует повышению интереса к нашему виду спорта среди студентов.

Хочу выразить сердечную благодарность коллективу МГУ и лично Виктору Антоновичу Садовничему.

Желаю нашему общему делу успеха, а нам всем – достижения поставленных целей», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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3 комментария
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Кто о чем, а этот вшивый все о стадионах и катках....
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У команды МГУ есть собственный бейсбольный стадион.
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