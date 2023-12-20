Второй номер драфта НХЛ-2017 Нолан Патрик завершил карьеру в 25 лет

Теги Филадельфия НХЛ Драфт НХЛ Вегас Нолан Патрик Хоккей

Второй номер драфта НХЛ-2017 Нолан Патрик завершил карьеру в 25 лет.

По данным журналиста The Hockey News Дилана Робилларда, Патрик начал работать в качестве тренера, видеоаналитика и ментора.

«Филадельфия» выбрала Патрика на драфте НХЛ-2017 под общим вторым номером. За карьеру в лиге форвард провел всего четыре сезона, борясь с проблемами последствий сотрясения мозга.

На счету Патрика 222 матча в НХЛ, в которых он набрал 77 (32+45) очков при полезности «-36». Форвард полностью пропустил сезон-2022/2023 в НХЛ. Последним его клубом был «Вегас».

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11 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Силовой хоккей Филадельфии. У Линдроса были те же проблемы.
Силовой хоккей тут не причем, просто стечение обстоятельств и генетика. Не у всех запас здоровья, как у Овечкина
+6
0
+6
Ответ Кино Музыка
Силовой хоккей Филадельфии. У Линдроса были те же проблемы.
Неуместно сравнивать силовой хоккей времён Линдроса и Нолана
+4
0
+4
Афигеть, а ведь подавался чуть ли не как некстван. А такая судьба печальная
+4
-2
+2
Ответ Кино Музыка
Силовой хоккей Филадельфии. У Линдроса были те же проблемы.
он ещё до драфта считался травматом, Флаерс рискнули и обделались, после него ушли сразу Хейсканен, Макар, Петтерсон
+1
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+1
Очень жаль. Стряхнули ему, конечно, крепко. Надеюсь не аукнется в будущем. 25 лет, можно ещё учиться пойти.
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Ответ Кино Музыка
Силовой хоккей Филадельфии. У Линдроса были те же проблемы.
Стереотипами мыслите и на прошлое ориентируетесь - там сейчас вся лига, включая ФФ, фигурным катанием занимается по сравнению с временем, когда Линдрос играл..
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Ответ Wats0n
Стереотипами мыслите и на прошлое ориентируетесь - там сейчас вся лига, включая ФФ, фигурным катанием занимается по сравнению с временем, когда Линдрос играл..
Первый известный симулянт играл за Филу - Бил Барбер, причём ещё во времена Кларка - Бобби не Натальи пхах
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Ответ Direct free kick
Первый известный симулянт играл за Филу - Бил Барбер, причём ещё во времена Кларка - Бобби не Натальи пхах
А это Вы сейчас к чему вообще?
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Ответ Wats0n
А это Вы сейчас к чему вообще?
Мужиковость Филадельфии сильно раздута
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Ответ Orion_17
Афигеть, а ведь подавался чуть ли не как некстван. А такая судьба печальная
Не помню чтоб Патрика считали некстваном.
В будущем топовым хоккеистом да, а некстваном?

Это после МакДэвида чуть ли не каждого канадца начали считать некстваном. Лафреньер, Бедард.
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