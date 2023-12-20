Второй номер драфта НХЛ-2017 Нолан Патрик завершил карьеру в 25 лет.

По данным журналиста The Hockey News Дилана Робилларда, Патрик начал работать в качестве тренера, видеоаналитика и ментора.

«Филадельфия» выбрала Патрика на драфте НХЛ-2017 под общим вторым номером. За карьеру в лиге форвард провел всего четыре сезона, борясь с проблемами последствий сотрясения мозга.

На счету Патрика 222 матча в НХЛ, в которых он набрал 77 (32+45) очков при полезности «-36». Форвард полностью пропустил сезон-2022/2023 в НХЛ. Последним его клубом был «Вегас».