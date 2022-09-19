Эллиотт Фридман: «Летом ходил слух, что Нолан Патрик завершает карьеру. Если он сыграет в этом сезоне, многие удивятся»

Нолан Патрик может пропустить предстоящий сезон .

«Летом до меня дошел слух, что завершает карьеру. Но потом мне сообщили, что это не соответствует действительности.

Думаю, что многие бы удивились, если сыграет в этом сезоне. Также есть вопросы в целом по поводу его будущего», – заявил инсайдер .

В прошлом сезоне нападающий провел 25 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков.

Патрик был выбран «Филадельфией» под вторым номером на драфте НХЛ-2017. В общей сложности канадец провел 222 матча в лиге.