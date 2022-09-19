Эллиотт Фридман: «Летом ходил слух, что Нолан Патрик завершает карьеру. Если он сыграет в этом сезоне, многие удивятся»

Нолан Патрик может пропустить предстоящий сезон НХЛ.
«Летом до меня дошел слух, что Нолан Патрик завершает карьеру. Но потом мне сообщили, что это не соответствует действительности.
Думаю, что многие бы удивились, если сыграет в этом сезоне. Также есть вопросы в целом по поводу его будущего», – заявил инсайдер Эллиотт Фридман.
В прошлом сезоне нападающий провел 25 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате и набрал 7 (2+5) очков.
Патрик был выбран «Филадельфией» под вторым номером на драфте НХЛ-2017. В общей сложности канадец провел 222 матча в лиге.