Нолан Патрик пропустит весь сезон-2022/23. За последние 3 года 2-й номер драфта НХЛ-2017 провел 77 матчей

Форвард пропустит сезон-2022/23.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли МакКриммон.

У игрока остался один год действия контракта на 1,2 миллиона долларов. Клуб сможет поместить его в список травмированных на долгий срок.

Также МакКриммон подтвердил аналогичный статус вратаря Робина Ленера и защитника Ши Уэбера (де-факто завершившего карьеру).

24-летний Патрик был выбран «Филадельфией» под вторым номером на драфте НХЛ-2017. За последние 3 сезона канадец провел только 77 матчей из-за различных травм.

Эллиотт Фридман: «Летом ходил слух, что Нолан Патрик завершает карьеру. Если он сыграет в этом сезоне, многие удивятся»