Марченко об игре в звене с Воронковым и Чинаховым: «Это легко. Я знаю, что если ошибусь, они помогут. У нас становится больше уверенности»

Теги Баффало Коламбус НХЛ Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Кирилл Марченко высказался об игре российской тройки «Коламбуса».

Форвард выступает в звене с Егором Чинаховым и Дмитрием Воронковым.

Сегодня «Блю Джекетс» победили «Баффало» (9:4) в регулярном чемпионате НХЛ, Марченко сделал хет-трик за 8 минут 7 секунд игрового времени. 

«Когда мы играем все вместе, это легко. Я знаю, что если я сделаю ошибку, Воронков или Чинахов помогут мне.

У нас становится больше уверенности, мы хотим забивать больше голов и делать следующий шаг вперед», – сказал Марченко

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Нестандартный ум, помноженный на российскую непредсказуемость приносят свои ожидаемые плоды. Вперед, парни!
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