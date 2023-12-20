Марченко об игре в звене с Воронковым и Чинаховым: «Это легко. Я знаю, что если ошибусь, они помогут. У нас становится больше уверенности»

Кирилл Марченко высказался об игре российской тройки «Коламбуса».

Форвард выступает в звене с и .

Сегодня «Блю Джекетс» победили « » (9:4) в регулярном чемпионате , Марченко сделал хет-трик за 8 минут 7 секунд игрового времени.

«Когда мы играем все вместе, это легко. Я знаю, что если я сделаю ошибку, Воронков или Чинахов помогут мне.

У нас становится больше уверенности, мы хотим забивать больше голов и делать следующий шаг вперед», – сказал .