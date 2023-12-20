Марченко об игре в звене с Воронковым и Чинаховым: «Это легко. Я знаю, что если ошибусь, они помогут. У нас становится больше уверенности»
Кирилл Марченко высказался об игре российской тройки «Коламбуса».
Форвард выступает в звене с Егором Чинаховым и Дмитрием Воронковым.
Сегодня «Блю Джекетс» победили «Баффало» (9:4) в регулярном чемпионате НХЛ, Марченко сделал хет-трик за 8 минут 7 секунд игрового времени.
«Когда мы играем все вместе, это легко. Я знаю, что если я сделаю ошибку, Воронков или Чинахов помогут мне.
У нас становится больше уверенности, мы хотим забивать больше голов и делать следующий шаг вперед», – сказал Марченко.