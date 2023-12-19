Ковалев про Мальцева: «Не скажу, что можно из него реального Макдэвида сделать, но будем работать в эту сторону. Он форвард такого же плана»

Алексей Ковалев высказался о переходе Михаила Мальцева в «Спартак».

Мальцев в этом месяце заключил контракт со « » до конца сезона. Сегодня он дебютировал за красно-белых – в матче против «Торпедо» (5:2).

– Какие ваши первые впечатления от , который перешел из системы «Лос-Анджелеса» в «Спартак»?

– У него хорошие данные. Он здорово катается и видит площадку. Но пока тяжело до первого матча давать какие-то оценки. Пока Миша проходит адаптацию и привыкает к КХЛ. Он многих игроков знает, с кем-то даже выступал. Но это другая лига.

В принципе, думаю, у Мальцева не возникнет проблемы с тем, чтобы влиться в состав. И он очень одаренный. Он даже выглядит как …

– В смысле?

– Форвард такого же плана. Я имею в виду не технические навыки, а габариты и движение. Мальцев обладает нужной резкостью, неожиданным броском. Не скажу, что можно из него реального Макдэвида сделать. Но мы будем работать в эту сторону. Это приятно, когда в руки к тренеру попадает игрок с таким потенциалом.

– Странно, что Мальцева с такими данными столько лет держали в АХЛ, не давая шансов подняться в НХЛ.

– Разные бывают обстоятельства. Могут не поднимать хоккеиста в НХЛ не из-за его игры, а каких-то других моментов. Никто никогда точно не узнает, в чем дело. Игрока могут недолюбливать, или он не подходит тренерскому штабу под его систему. Есть хоккеисты, у которых много данных, и он многое делает в игре, но тренер хочет, например, чтобы форвард в обороне отрабатывал, а не в атаку бежал. Или драться его заставляет.

У меня самого была такая ситуация, когда меня с Сергеем Зубовым в первом же сезоне НХЛ отправили в фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Если говорить о Мальцеве, то с его данными не играть за «Лос-Анджелес» – видимо, он просто не подошел тренерскому штабу. Когда тебе дают возможность доказать, ты можешь ее использовать на полную – или нет. Но когда ты вообще не получаешь шанса в НХЛ, то и ловить нечего.

Вы сами знаете много примеров, когда хоккеист уезжает из Северной Америки, и о нем говорят: «Он из себя ничего не представляет». А в он становится звездой. Или его подняли из АХЛ в НХЛ, он там выстрелил в одном матче, во втором – и стал хоккеистом основного состава, – сказал тренер нападающих «Спартака».