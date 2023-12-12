Гендиректор ФХР о лимите: «Трех легионеров достаточно, чтобы взять хороших игроков. Сегодня рынок для клубов КХЛ очень ограничен. Нужен баланс»
Дмитрий Курбатов сообщил, что ФХР хотела бы утверждать регламент КХЛ.
Федерация хоккея России делегирует КХЛ права на проведение чемпионата страны.
– Есть ли положительные моменты в законопроекте, который отделит КХЛ от федерации?
– Положительных моментов нет. Много раз говорил: у ФХР больших претензий и какого-то недовольства нет. Не секрет, что мы бы хотели утверждать регламент. Сегодня написано: мы должны согласовывать. Если мы регламент не согласовываем, совет директоров КХЛ все равно его принимает большинством голосов.
К счастью, за все эти годы не было каких-то крупных переломных моментов. Были такие вопросы, например, когда КХЛ ввела аренду, а мы были против. Хорошо, лига приняла это, аренду ввели, и небо на землю не упало.
Что касается претензий со стороны лиги, то это надо спросить их. В кулуарах они говорят, что их не устраивают паузы… Но сейчас только одна пауза. Что еще?
– А легионеры?
– Количество определяется приказом Минспорта. Как оно решает – так и будет, это не наше решение. Да, мы поддерживаем решение ограничить до трех, лига хочет пять. Но если завтра Минспорт решит, что будет пять – хорошо, пусть будет пять.
Мы считаем, что трех легионеров вполне достаточно, чтобы взять хороших игроков. Ведь сегодня рынок легионеров для клубов КХЛ очень ограничен. Нужен баланс, в том числе в вопросе лимита на легионеров, – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.