Гендиректор «Салавата» о лимите: «Мало на что повлияет наша поддержка, если решение в Минспорта примут те же люди, что и год назад. Нас поставили перед фактом»
Ринат Баширов назвал позицию «Салавата Юлаева» по лимиту на легионеров в КХЛ.
– Какая позиция «Салавата Юлаева» по вопросу легионеров?
– Я думаю, что подавляющее большинство клубов КХЛ поддерживают возврат к пяти легионерам. Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании попросил поддержки…
– Если лига пойдет в Минспорта РФ с тем, чтобы вернуть лимит на легионеров к прежнему состоянию.
– Да. Эта поддержка от клубов была у КХЛ и в Челябинске, где проходил Матч звезд в 2022 году. Там мы тоже обсуждали этот вопрос и высказались.
А в результате нас просто поставили перед фактом, что наверху принято решение о сокращении легионеров с пяти до трех на клуб.
Поэтому если решение теперь в Минспорта будут принимать те же люди, что и год назад, то даже если мы еще раз поддержим, это мало на что повлияет.
При этом в КХЛ начался процесс натурализации иностранцев.
Это тоже такой момент… Зачем тогда сокращать лимит, если дается гражданство? – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.