Гендиректор «Салавата» о лимите: «Мало на что повлияет наша поддержка, если решение в Минспорта примут те же люди, что и год назад. Нас поставили перед фактом»

Ринат Баширов назвал позицию «Салавата Юлаева» по лимиту на легионеров в КХЛ.

– Какая позиция « » по вопросу легионеров?

– Я думаю, что подавляющее большинство клубов КХЛ поддерживают возврат к пяти легионерам. Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании попросил поддержки…

– Если лига пойдет в Минспорта РФ с тем, чтобы вернуть лимит на легионеров к прежнему состоянию.

– Да. Эта поддержка от клубов была у КХЛ и в Челябинске, где проходил Матч звезд в 2022 году. Там мы тоже обсуждали этот вопрос и высказались.

А в результате нас просто поставили перед фактом, что наверху принято решение о сокращении легионеров с пяти до трех на клуб.

Поэтому если решение теперь в Минспорта будут принимать те же люди, что и год назад, то даже если мы еще раз поддержим, это мало на что повлияет.

При этом в КХЛ начался процесс натурализации иностранцев.

Это тоже такой момент… Зачем тогда сокращать лимит, если дается гражданство? – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» .