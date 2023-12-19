Козлов о 5:4 с «Барысом»: «Салават» хорошо провел два периода. В третьем выпали из ритма – думали, что сможем взять соперника малой кровью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Барысом».

Уфимская команда выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

«Хорошая, волевая победа! В первом периоде у нас было хорошее движение, хороший контроль шайбы и хорошие комбинации. Первый гол был забит благодаря хорошему движению всей пятерки в зоне атаки. Были и рабочие голы, когда забрасывал . Второй период, я считаю, тоже провели хорошо. Гол Мелоша в большинстве, гол пятерки , где было хорошее движение и хорошая комбинация.

В третьем периоде мы уже не играли в том ключе, в котором нужно было играть. На мой взгляд, это связано с тем, что давно не играли, выпали из ритма. Думали, что сможем взять соперника малой кровью. Нужно отдать должное « », они боролись до конца, сравняли счет. Хорошо, что мы забили в конце, обратно включились, проявили характер, выстояли, когда соперник поменял вратаря.

Первый матч после долгой паузы получился не таким, как нам хотелось бы, но есть понимание, над чем нужно работать», – сказал .