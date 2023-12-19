Результативная серия Ткачева прервалась после 16 матчей. До рекорда Радулова и Буше оставалась одна игра

Теги Ак Барс Авангард Александр Радулов КХЛ Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Хоккей

Прервалась результативная серия Владимира Ткачева.

«Авангард» всухую проиграл «Ак Барсу» матч Фонбет Чемпионата КХЛ – 0:4. 

Результативная серия Ткачева прервалась на отметке в 16 матчей. Это пятый случай в истории, когда игрок набирал очки на протяжении 16 или более матчей подряд.

Рекорд по продолжительности серий делят Александр Радулов и Рид Буше – они совершали результативные действия в 17 матчах подряд.

Ткачев лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона – форвард «Авангарда» набрал 55 (15+40) очков в 39 матчах.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мда жаль.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий