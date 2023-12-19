Результативная серия Ткачева прервалась после 16 матчей. До рекорда Радулова и Буше оставалась одна игра
Прервалась результативная серия Владимира Ткачева.
«Авангард» всухую проиграл «Ак Барсу» матч Фонбет Чемпионата КХЛ – 0:4.
Результативная серия Ткачева прервалась на отметке в 16 матчей. Это пятый случай в истории, когда игрок набирал очки на протяжении 16 или более матчей подряд.
Рекорд по продолжительности серий делят Александр Радулов и Рид Буше – они совершали результативные действия в 17 матчах подряд.
Ткачев лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона – форвард «Авангарда» набрал 55 (15+40) очков в 39 матчах.