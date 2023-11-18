Иван Мирошниченко рассказал о том, как боролся с раком.

Хоккеисту диагностировали лимфому Ходжкина 4 февраля 2022 года, в день его 18-летия.

«Это был просто шок для всех: для меня, семьи и друзей. В моей семье такого никогда не случалось. Ни у кого из моих родственников не диагностировали рак.

Я кашлял время от времени около трех месяцев. Затем у меня начался зуд кожи, что было довольно странно, а затем я начал сильно потеть. Пару месяцев спустя, когда команда проходила медосмотр, анализы крови оказались неплохими, но были отклонения. Повторные анализы были не очень.

После этого меня отправили в Германию [для дальнейшего тестирования], и тогда вся картина предстала перед глазами. Врачи были в шоке, потому что потребовалось всего два полных курса лечения, и все исчезло. Как только я узнал об этом, испытал облегчение.

Очень сложно найти слова, которые можно сказать всем, кто прошел через это или проходит через это. На самом деле не имеет значения, что я говорю, потому что это тяжело.

Так что просто будьте сильными, просто верьте, что вы справитесь с этим, и все будет хорошо», – сказал форвард « ».