Мирошниченко о борьбе с раком: «Потребовалось всего два курса лечения – врачи были в шоке. Будьте сильными, верьте, что справитесь, и все будет хорошо»

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко рассказал о том, как боролся с раком.

Хоккеисту диагностировали лимфому Ходжкина 4 февраля 2022 года, в день его 18-летия.

«Это был просто шок для всех: для меня, семьи и друзей. В моей семье такого никогда не случалось. Ни у кого из моих родственников не диагностировали рак.

Я кашлял время от времени около трех месяцев. Затем у меня начался зуд кожи, что было довольно странно, а затем я начал сильно потеть. Пару месяцев спустя, когда команда проходила медосмотр, анализы крови оказались неплохими, но были отклонения. Повторные анализы были не очень.

После этого меня отправили в Германию [для дальнейшего тестирования], и тогда вся картина предстала перед глазами. Врачи были в шоке, потому что потребовалось всего два полных курса лечения, и все исчезло. Как только я узнал об этом, испытал облегчение.

Очень сложно найти слова, которые можно сказать всем, кто прошел через это или проходит через это. На самом деле не имеет значения, что я говорю, потому что это тяжело. 

Так что просто будьте сильными, просто верьте, что вы справитесь с этим, и все будет хорошо», – сказал форвард «Херши».

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4 комментария

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Matador
Ответ Назар Игорь
Всë хорошо когда есть возможность обследоваться и лечиться в Германии.
в России тоже это заболевание успешно лечат уже лет 50
+10
-1
+9
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Mephi027
Родион Амиров тоже верил, и был сильным, но ему это не помогло.

Рак это лотерея, даже если лечиться в Германии.

Здоровья всем живым! Светлая память умершим.
+8
-1
+7
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Matador
Ответ Mephi027
Родион Амиров тоже верил, и был сильным, но ему это не помогло. Рак это лотерея, даже если лечиться в Германии. Здоровья всем живым! Светлая память умершим.
рак ГМ к сожалению очень низкий процент успешного исхода, а вот лимфома Ходжкина и в России в 80% успешно излечивается
+5
0
+5
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