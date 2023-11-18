Мирошниченко забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Вашингтона», Тринеев – 3-ю. Голы россиян помогли «Херши» одолеть «Бриджпорт»
Иван Мирошниченко забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Вашингтона».
«Херши» обыграл «Бриджпорт» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В активе 19-летнего россиянина стало 8 (4+4) очков в 15 играх сезона.
Другой российский форвард «Беарс» – Богдан Тринеев – также отметился заброшенной шайбой. На счету 21-летнего игрока стало 4 (3+1) балла в 10 матчах.
1 комментарий