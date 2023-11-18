Мирошниченко забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Вашингтона», Тринеев – 3-ю. Голы россиян помогли «Херши» одолеть «Бриджпорт»

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Богдан Тринеев Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Вашингтона».

«Херши» обыграл «Бриджпорт» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В активе 19-летнего россиянина стало 8 (4+4) очков в 15 играх сезона. 

Другой российский форвард «Беарс» – Богдан Тринеев – также отметился заброшенной шайбой. На счету 21-летнего игрока стало 4 (3+1) балла в 10 матчах. 

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1 комментарий

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lokoYar
Осваивается Иван в СА
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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