Депутат Свищев о спортсменах года в России: «Овечкин и Медведев. Любят страну, любят родину, ни разу от нее не отказались»
Депутат Дмитрий Свищев назвал спортсменов года в России.
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту ответил на вопрос о том, кого бы мог выделить среди спортсменов по итогам года.
«По мне, это Медведев. Даже, наверное, двое – Овечкин и Медведев. Эти спортсмены любят свою страну, любят свою родину.
Выступая в зарубежных клубах и странах на международных турнирах, ни разу не отказались от своей родины.
Притом, что наверняка были шантаж и угрозы. Того же недопуска к соревнованиям. То, что могут постоянно хейтить, критиковать болельщики, – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
по вашему наверное Карякин спортсмен года 😜