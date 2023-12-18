Депутат Свищев о спортсменах года в России: «Овечкин и Медведев. Любят страну, любят родину, ни разу от нее не отказались»

Депутат Дмитрий Свищев назвал спортсменов года в России.

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту ответил на вопрос о том, кого бы мог выделить среди спортсменов по итогам года.

«По мне, это Медведев. Даже, наверное, двое – Овечкин и Медведев. Эти спортсмены любят свою страну, любят свою родину.

Выступая в зарубежных клубах и странах на международных турнирах, ни разу не отказались от своей родины.

Притом, что наверняка были шантаж и угрозы. Того же недопуска к соревнованиям. То, что могут постоянно хейтить, критиковать болельщики, – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.