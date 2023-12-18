Депутат Свищев о спортсменах года в России: «Овечкин и Медведев. Любят страну, любят родину, ни разу от нее не отказались»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Свищев Политика Даниил Медведев Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев назвал спортсменов года в России.

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту ответил на вопрос о том, кого бы мог выделить среди спортсменов по итогам года.

«По мне, это Медведев. Даже, наверное, двое – Овечкин и Медведев. Эти спортсмены любят свою страну, любят свою родину.

Выступая в зарубежных клубах и странах на международных турнирах, ни разу не отказались от своей родины.

Притом, что наверняка были шантаж и угрозы. Того же недопуска к соревнованиям. То, что могут постоянно хейтить, критиковать болельщики, – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортсмена года выбирают за спортивные достижения или за лояльность к власти?
+4
0
+4
Ответ Харламов Никита
а по делам/результатам оцениваете или по тому кто как попу лижет ?! по вашему наверное Карякин спортсмен года 😜
Я оцениваю вранье депутата
+1
0
+1
Депутат Свищев вообще в курсе, что Овечкин уже 13 матчей не может забить? Ах, ну да, он же лоялен царю, а это главный критерий спортсмена года.
+1
-1
0
Ответ Ярик01
Медведев это тот, кто с первых дней ради сохранения дохода от спонсоров отказался от флага да и упоминания России в соцсетях)
а по делам/результатам оцениваете или по тому кто как попу лижет ?!
по вашему наверное Карякин спортсмен года 😜
+1
-1
0
Ответ Olga.t
Спортсмена года выбирают за спортивные достижения или за лояльность к власти?
Да
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий