Буцаев о безголевой серии Овечкина: «Он всем уже все доказал и не раз. Нужно поменьше давления прессы, поменьше негатива»
Вячеслав Буцаев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» по итогам матча против «Каролины» (2:1 Б) не отличился заброшенной шайбой в 13-й игре подряд в НХЛ.
– Что можете посоветовать Александру Овечкину, чтобы он прервал свою безголевую серию?
– Я думаю, Александру не нужно ничего советовать. Он всем уже все доказал и не один раз.
Думаю, нужно, чтобы было поменьше давления со стороны прессы, поменьше негатива.
Желаю ему здоровья и чтобы без травм, а свое он забьет, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев.
Это часть жизни любого известного человека.
А.Овечкин постоянно в этом находится, так что, думаю, у него есть иммунитет и от давления прессы и от грязи от хейтеров.