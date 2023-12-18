Буцаев о безголевой серии Овечкина: «Он всем уже все доказал и не раз. Нужно поменьше давления прессы, поменьше негатива»

Вячеслав Буцаев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» по итогам матча против «Каролины» (2:1 Б) не отличился заброшенной шайбой в 13-й игре подряд в НХЛ.

– Что можете посоветовать , чтобы он прервал свою безголевую серию?

– Я думаю, Александру не нужно ничего советовать. Он всем уже все доказал и не один раз.

Думаю, нужно, чтобы было поменьше давления со стороны прессы, поменьше негатива.

Желаю ему здоровья и чтобы без травм, а свое он забьет, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев.