Буцаев о безголевой серии Овечкина: «Он всем уже все доказал и не раз. Нужно поменьше давления прессы, поменьше негатива»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Вячеслав Буцаев Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Буцаев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» по итогам матча против «Каролины» (2:1 Б) не отличился заброшенной шайбой в 13-й игре подряд в НХЛ.

– Что можете посоветовать Александру Овечкину, чтобы он прервал свою безголевую серию?

– Я думаю, Александру не нужно ничего советовать. Он всем уже все доказал и не один раз.

Думаю, нужно, чтобы было поменьше давления со стороны прессы, поменьше негатива.

Желаю ему здоровья и чтобы без травм, а свое он забьет, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев.

3 комментария
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И давление прессы будет и негатив от хейтеров так же будет всегда.
Это часть жизни любого известного человека.
А.Овечкин постоянно в этом находится, так что, думаю, у него есть иммунитет и от давления прессы и от грязи от хейтеров.
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пора создавать ник Овечкин забил? по аналогии с легендарным ником футбольной ветки
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Уже третий день все хоккейные деятели хором призывают не писать плохо про Овечкина, поменьше негатива, подождать... Может я что-то пропустил и кто-то плохо написал про Овечкина? Чего все как с цепи сорвались?
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