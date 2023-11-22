«Нью-Джерси» внесет Брылина в клубный список почета. Он станет 2-м его членом – после первого владельца «Девилс»

Теги Нью-Джерси Кубок Стэнли Мартин Бродер Сергей Брылин НХЛ Хоккей

«Нью-Джерси» внесет Сергея Брылина в клубный список почета.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба станет вторым его членом. Торжественная церемония состоится 20 января следующего года перед матчем с «Далласом». 

Первым членом списка в 2017 году стал первый владелец «Девилс» Джон Макмаллен, который перевез команду в штат Нью-Джерси из Денвера в 1982 году. 

Клуб сформирует специальный комитет, который будет обсуждать будущих лауреатов. В его состав войдут все 5 игроков, чьи номера были выведены клубом из обращения (Скотт Стивенс, Кен Данейко, Скотт Нидермайер, Мартин Бродер, Патрик Элиаш), участники списка почета (Макмаллен и Брылин), а также представители клуба и журналисты. 

«У некоторых игроков есть именной стяг под сводами арены, но чрезвычайно важно почтить других людей, которые тоже оказали важное влияние, будь то игроки, тренеры или основатели», – сказал Бродер, занимающий должность исполнительного вице-президента клуба по хоккейным операциям.

Брылин в качестве игрока провел в «Нью-Джерси» всю карьеру в НХЛ. Он провел 765 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 308 (129+179) очков. 

В розыгрышах плей-офф в его активе 109 игр и 34 (15+19) балла. Сейчас Сергей входит в тренерский штаб «Девилс». 

7 комментариев

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PredatorMax
НХЛ - просто лига гигачадов. Респект за то, что их так мало волнует политическая повестка в мире.
+9
0
+9
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PredatorMax
Ответ ОттоДракула
Брылин уже лет 10 как в Штатах живет.
И?! Он стал от этого менее русским?
+5
0
+5
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vzi
Ответ PredatorMax
НХЛ - просто лига гигачадов. Респект за то, что их так мало волнует политическая повестка в мире.
Поэтому турнир 2025 года они решили проводить без сборной России.
+3
-2
+1
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Hitgoe Himgob
Ответ vzi
Поэтому турнир 2025 года они решили проводить без сборной России.
Потому что все европейские сборные с нами отказываются играть. Как его с нами то провести?
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vzi
Ответ Hitgoe Himgob
Потому что все европейские сборные с нами отказываются играть. Как его с нами то провести?
Сделать две группы: североамериканскую США, Канада, Россия, и европейскую Швеция, Финляндия, Чехия.
Победители групп - в финал.
В финале России так и так не будет. ;))
А если и случится, то уж одну игру через силу сыграют. ;)
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