«Нью-Джерси» внесет Брылина в клубный список почета. Он станет 2-м его членом – после первого владельца «Девилс»

«Нью-Джерси» внесет Сергея Брылина в клубный список почета.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба станет вторым его членом. Торжественная церемония состоится 20 января следующего года перед матчем с «Далласом».

Первым членом списка в 2017 году стал первый владелец «Девилс» Джон Макмаллен, который перевез команду в штат Нью-Джерси из Денвера в 1982 году.

Клуб сформирует специальный комитет, который будет обсуждать будущих лауреатов. В его состав войдут все 5 игроков, чьи номера были выведены клубом из обращения (Скотт Стивенс, Кен Данейко, Скотт Нидермайер, , Патрик Элиаш), участники списка почета (Макмаллен и Брылин), а также представители клуба и журналисты.

«У некоторых игроков есть именной стяг под сводами арены, но чрезвычайно важно почтить других людей, которые тоже оказали важное влияние, будь то игроки, тренеры или основатели», – сказал Бродер, занимающий должность исполнительного вице-президента клуба по хоккейным операциям.

в качестве игрока провел в « » всю карьеру в . Он провел 765 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 308 (129+179) очков.

В розыгрышах плей-офф в его активе 109 игр и 34 (15+19) балла. Сейчас Сергей входит в тренерский штаб «Девилс».