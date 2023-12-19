Судьи КХЛ не будут покидать лед при тренерских запросах: «Это поможет ускорить игру и не растягивать просмотры по времени. Будем пробовать эту историю до плей-офф»

Теги судьи КХЛ Кубок Гагарина правила Алексей Анисимов судья Хоккей

Судьи КХЛ не будут покидать лед при тренерских запросах.

Об этом сообщил главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

По его словам, во второй части регулярного чемпионата будет протестировано новшество – во время тренерских запросов судьи не будут проходить за судейский столик, оставаясь на льду и получая всю необходимую информацию от «видеогол-арбитра».

«До паузы мы один раз применяли это во Владивостоке, нам понравилось – изменяется время тренерского запроса. Арбитры в таком случае остаются на льду в судейском полукруге: это поможет ускорить игру и не растягивать просмотры по времени.

Будем пробовать эту историю до плей-офф, хотим, чтобы не нарушалась динамика игры – это самое важное.

Вообще, все нововведения в правилах должны поддерживать динамику хоккея. Что касается тех новшеств, которые были введены перед стартом сезона – мы ими полностью довольны, будем слушать предложения клубов и сами ведем работу по новым изменениям в правилах», – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Анисимов.

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