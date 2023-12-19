Судьи КХЛ не будут покидать лед при тренерских запросах: «Это поможет ускорить игру и не растягивать просмотры по времени. Будем пробовать эту историю до плей-офф»

Судьи КХЛ не будут покидать лед при тренерских запросах.

Об этом сообщил главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

По его словам, во второй части регулярного чемпионата будет протестировано новшество – во время тренерских запросов судьи не будут проходить за судейский столик, оставаясь на льду и получая всю необходимую информацию от «видеогол-арбитра».

«До паузы мы один раз применяли это во Владивостоке, нам понравилось – изменяется время тренерского запроса. Арбитры в таком случае остаются на льду в судейском полукруге: это поможет ускорить игру и не растягивать просмотры по времени.

Будем пробовать эту историю до плей-офф, хотим, чтобы не нарушалась динамика игры – это самое важное.

Вообще, все нововведения в правилах должны поддерживать динамику хоккея. Что касается тех новшеств, которые были введены перед стартом сезона – мы ими полностью довольны, будем слушать предложения клубов и сами ведем работу по новым изменениям в правилах», – сказал главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Анисимов.