39-летний Флери не сыграет против «Питтсбурга». Вратарь «Миннесоты» заявил, что «немного» расстроен
Марк-Андре Флери не сыграет против своей бывшей команды – «Питтсбурга».
Главный тренер Джон Хайнс и его штаб выбрали Филипа Густавссона в качестве стартового голкипера на предстоящую игру регулярного чемпионата НХЛ.
39-летнего Марка-Андре Флери заявят запасным вратарем на матч.
Хайнс объяснил, что это «часть плана», в рамках которого Флери примет участие в следующем матче «Уайлд» против «Бостона».
На вопрос, расстроен ли он тем, что не сыграет против «Питтсбурга», Флери ответил: «Немного».
Но он отметил, что понимает это решение, добавив, что команда выступает хорошо, а Густавссон играет великолепно.