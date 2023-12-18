39-летний Флери не сыграет против «Питтсбурга». Вратарь «Миннесоты» заявил, что «немного» расстроен

Марк-Андре Флери не сыграет против своей бывшей команды – «Питтсбурга».

Главный тренер Джон Хайнс и его штаб выбрали в качестве стартового голкипера на предстоящую игру регулярного чемпионата .

39-летнего Марка-Андре Флери заявят запасным вратарем на матч.

Хайнс объяснил, что это «часть плана», в рамках которого Флери примет участие в следующем матче «Уайлд» против «Бостона».

На вопрос, расстроен ли он тем, что не сыграет против « », Флери ответил: «Немного».

Но он отметил, что понимает это решение, добавив, что команда выступает хорошо, а Густавссон играет великолепно.