39-летний Флери не сыграет против «Питтсбурга». Вратарь «Миннесоты» заявил, что «немного» расстроен

Теги Питтсбург Миннесота Марк-Андре Флери НХЛ Джон Хайнс Филип Густавссон Хоккей

Марк-Андре Флери не сыграет против своей бывшей команды – «Питтсбурга».

Главный тренер Джон Хайнс и его штаб выбрали Филипа Густавссона в качестве стартового голкипера на предстоящую игру регулярного чемпионата НХЛ.

39-летнего Марка-Андре Флери заявят запасным вратарем на матч.

Хайнс объяснил, что это «часть плана», в рамках которого Флери примет участие в следующем матче «Уайлд» против «Бостона».

На вопрос, расстроен ли он тем, что не сыграет против «Питтсбурга», Флери ответил: «Немного».

Но он отметил, что понимает это решение, добавив, что команда выступает хорошо, а Густавссон играет великолепно.

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