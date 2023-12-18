Форвард «Детройта» Ларкин сыграет против «Анахайма». Он пропустил 4 матча после потери сознания в игре с «Оттавой»
Дилан Ларкин вернулся в состав «Детройта».
Главный тренер команды Дерек Лалонд объявил, что нападающий примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».
Напомним, Ларкин получил травму в первом периоде игры против «Оттавы» (1:5) после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа.
Хоккеист пролежал на льду около минуты, после чего пришел в сознание и смог встать. Он покинул площадку с помощью товарищей по команде.
Ларкин набрал 25 (11+14) очков в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ.