Форвард «Детройта» Ларкин сыграет против «Анахайма». Он пропустил 4 матча после потери сознания в игре с «Оттавой»

Дилан Ларкин вернулся в состав «Детройта».

Главный тренер команды Дерек Лалонд объявил, что нападающий примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против « ».

Напомним, получил травму в первом периоде игры против «Оттавы» (1:5) после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа.

Хоккеист пролежал на льду около минуты, после чего пришел в сознание и смог встать. Он покинул площадку с помощью товарищей по команде.

Ларкин набрал 25 (11+14) очков в 24 матчах регулярного чемпионата .