Форвард «Детройта» Ларкин сыграет против «Анахайма». Он пропустил 4 матча после потери сознания в игре с «Оттавой»

Теги травмы Детройт Анахайм НХЛ Дилан Ларкин Здоровье Хоккей

Дилан Ларкин вернулся в состав «Детройта».

Главный тренер команды Дерек Лалонд объявил, что нападающий примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

Напомним, Ларкин получил травму в первом периоде игры против «Оттавы» (1:5) после удара сзади клюшкой в голову от нападающего «Сенаторс» Матье Жозефа.

Хоккеист пролежал на льду около минуты, после чего пришел в сознание и смог встать. Он покинул площадку с помощью товарищей по команде.

Ларкин набрал 25 (11+14) очков в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий