СКА – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 21 декабря
В четверг, 21 декабря, сыграют СКА и ЦСКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец (Санкт-Петербург)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют СКА – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.