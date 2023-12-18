Динамо – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 19 декабря
Во вторник, 19 декабря, сыграют Динамо и ЦСКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ-Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL Prime и сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.