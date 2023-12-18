«Каролина» отправила Раанту в АХЛ. Вратаря с кэпхитом 1,5 млн долларов и 85,5% сэйвов в этом сезоне никто не забрал с драфта отказов

«Каролина» отправила вратаря Антти Раанту в АХЛ.

34-летнего финского голкипера (85,5% сэйвов в 14 матчах в этом сезоне) никто не забрал с драфта отказов.

В ближайшее время он будет выступать за « ». Его контракт с кэпхитом 1,5 миллиона долларов действует до конца текущего сезона.

В ноябре «Харрикейнс» остались без Фредерика Андерсена, выбывшего на неопределенный срок из-за проблем со свертываемостью крови.

Таким образом, первым номером команды стал . Ему на подмогу из клуба ECHL «Норфолк» был вызван 23-летний Янив Перец, пока еще не игравший в . В прошлом сезоне он стал чемпионом NCAA с университетом Куиннипак.