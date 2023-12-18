Форвард «Анахайма» Хенрик сделал 1-й хет-трик в НХЛ – в матче против бывшего клуба «Нью-Джерси»

Теги Нью-Джерси Анахайм НХЛ Адам Хенрик Хоккей

Форвард «Анахайма» Адам Хенрик сделал 1-й хет-трик в НХЛ.

33-летний канадец забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Девилс» (5:1) и был признан его первой звездой.

В активе нападающего стало 16 (9+7) очков в 29 играх в этом сезоне. Хет-трик стал для него первым за карьеру в лиге. 

Примечательно, что Хенрик оформил его в матче с «Нью-Джерси» – своей бывшей командой. Он выступал за «Девилс» с 2011 по 2017 годы.

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