Форвард «Анахайма» Хенрик сделал 1-й хет-трик в НХЛ – в матче против бывшего клуба «Нью-Джерси»

Форвард «Анахайма» Адам Хенрик сделал 1-й хет-трик в НХЛ.

33-летний канадец забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Девилс» (5:1) и был признан его первой звездой.

В активе нападающего стало 16 (9+7) очков в 29 играх в этом сезоне. Хет-трик стал для него первым за карьеру в лиге.

Примечательно, что оформил его в матче с « » – своей бывшей командой. Он выступал за «Девилс» с 2011 по 2017 годы.