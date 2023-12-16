Вратарь «Далласа» Эттинджер пропустил 2 гола после 2 бросков «Оттавы», потом получил травму и был заменен

Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер пропустил 2 гола после 2 бросков «Оттавы».

Голкипер «Старс» продолжил матч, но в итоге все равно был заменен. Он получил травму нижней части тела в середине первого периода.

На замену вышел Скотт Уэджвуд, отразивший 25 бросков из 27. Техасцы обыграли канадский клуб со счетом 5:4, победа была записана на счет Уэджвуда.

Главный тренер « » Питер Дебур сообщил, что не поедет с командой в Сент-Луис, где она сыграет с «Блюз» в субботу. Других подробностей о его состоянии он пока не привел.

В 21 матче сезона 24-летний вратарь одержал 11 побед при 90,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,93.