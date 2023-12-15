39-летний Паризе может подписать контракт в НХЛ. Им интересуются клубы с амбициями на победу в Кубке Стэнли
Зак Паризе интересен клубам НХЛ.
39-летний нападающий находится без контракта на данный момент после выступлений в составе «Айлендерс» в прошлом сезоне.
По информации TSN, форвардом интересуются команды, которые претендуют на попадание в плей-офф и имеют амбиции победы в Кубке Стэнли.
В прошлом сезоне Зак Паризе провел все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (21+13) очка. В 6 играх плей-офф остался без баллов за результативность.