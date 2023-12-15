39-летний Паризе может подписать контракт в НХЛ. Им интересуются клубы с амбициями на победу в Кубке Стэнли

Теги возможные переходы Айлендерс Зак Паризе НХЛ Хоккей

Зак Паризе интересен клубам НХЛ.

39-летний нападающий находится без контракта на данный момент после выступлений в составе «Айлендерс» в прошлом сезоне.

По информации TSN, форвардом интересуются команды, которые претендуют на попадание в плей-офф и имеют амбиции победы в Кубке Стэнли.

В прошлом сезоне Зак Паризе провел все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (21+13) очка. В 6 играх плей-офф остался без баллов за результативность. 

3 комментария
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В Питсбург этого молодого и подающего надежды, там как раз вся молодежь собралась
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в этом сезоне лидер по скупке ветеранов копы, а так зак любой команде будет полезен, от аризоны до вегаса
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Ответ Stan Giroux
В Питсбург этого молодого и подающего надежды, там как раз вся молодежь собралась
или в Вашингтон! :)
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