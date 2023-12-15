39-летний Паризе может подписать контракт в НХЛ. Им интересуются клубы с амбициями на победу в Кубке Стэнли

Зак Паризе интересен клубам НХЛ.

39-летний нападающий находится без контракта на данный момент после выступлений в составе « » в прошлом сезоне.

По информации TSN, форвардом интересуются команды, которые претендуют на попадание в плей-офф и имеют амбиции победы в Кубке Стэнли.

В прошлом сезоне провел все 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 34 (21+13) очка. В 6 играх плей-офф остался без баллов за результативность.