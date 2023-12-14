Третьяк о составе Беларуси на Кубок Первого канала: «Собраны лучшие из команд КХЛ. Есть возможность встречаться с командами из России, поднимать собственный уровень»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк оценил состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала.

«Посмотрите на состав белорусов – там собраны лучшие игроки из команд КХЛ.

Будет крайне интересная битва. Вспомним прошлогодний турнир: сборная Беларуси выиграла турнир.

У них есть возможность встречаться с командами из России все чаще, а следовательно, поднимать свой собственный уровень.

Очная встреча будет крайне интересной», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

6 комментариев
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А Вам уровень поднимать не нужно? Или поддерживать. Боже, какое самомнение, при том, что достижений в последние годы, практически нет. А во главе Клоун
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ахах
такой популист приспособленец.

Хватит уже. Люди действительно видят правду. А вы всё пытаетесь за идиотов держать нас.
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Интересно,что будет говорить ФХР,если,не дай бог,Ротенберг не выиграет)))
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Прямо битва. И поворачивается же язык нести такую чепуху. Да не было у белоруссов никогда нормальной команды, сплошное недоразумение из криворуких и кривоногих игроков.
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Владик, ты там совсем упоролся? Хватит лизать им всем, пенсия отработана уже давным давно. Не позорься!
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