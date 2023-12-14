Третьяк о составе Беларуси на Кубок Первого канала: «Собраны лучшие из команд КХЛ. Есть возможность встречаться с командами из России, поднимать собственный уровень»

Владислав Третьяк оценил состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала.

«Посмотрите на состав белорусов – там собраны лучшие игроки из команд КХЛ.

Будет крайне интересная битва. Вспомним прошлогодний турнир: сборная Беларуси выиграла турнир.

У них есть возможность встречаться с командами из России все чаще, а следовательно, поднимать свой собственный уровень.

Очная встреча будет крайне интересной», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.