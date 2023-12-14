Третьяк о составе Беларуси на Кубок Первого канала: «Собраны лучшие из команд КХЛ. Есть возможность встречаться с командами из России, поднимать собственный уровень»
Владислав Третьяк оценил состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала.
«Посмотрите на состав белорусов – там собраны лучшие игроки из команд КХЛ.
Будет крайне интересная битва. Вспомним прошлогодний турнир: сборная Беларуси выиграла турнир.
У них есть возможность встречаться с командами из России все чаще, а следовательно, поднимать свой собственный уровень.
Очная встреча будет крайне интересной», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
такой популист приспособленец.
Хватит уже. Люди действительно видят правду. А вы всё пытаетесь за идиотов держать нас.