Владислав Третьяк: «Матч «России 25» и Беларуси – нет билетов. Важно поддержать молодежь в период отсутствия турниров – это позволит не отпускать игроков за границу»

Владислав Третьяк заявил о важности поддержки хоккеистов из-за отсутствия турниров.

Президент ФХР высказался о проведении Кубка Первого канала.

«Петербург заслужил проведение Кубка Первого канала. Здесь очень любят и развивают хоккей.

Местный СКА из года в год демонстрирует высокий уровень хоккея. На матч сборной «Россия 25» с Беларусью и вовсе нет билетов. Многие придут поддержать будущих звезд хоккея.

Нашу молодежь очень важно поддержать именно в нынешний момент – в период отсутствия международных турниров. Это позволит сохранить игроков, а не отпускать их за границу.

Помимо проведения турниров в Петербурге, ФХР работает над общим расширением географии: мы уже проводили соревнования в Туле, Челябинске, Астане, Красноярске.

В планах – проведение соревнований и в других регионах», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала. Согласно протоколу игры, официальная посещаемость игры – 6217 зрителей. При этом в начале первого периода трибуны были практически полупустыми.