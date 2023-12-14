Владислав Третьяк: «Матч «России 25» и Беларуси – нет билетов. Важно поддержать молодежь в период отсутствия турниров – это позволит не отпускать игроков за границу»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк заявил о важности поддержки хоккеистов из-за отсутствия турниров.

Президент ФХР высказался о проведении Кубка Первого канала.

«Петербург заслужил проведение Кубка Первого канала. Здесь очень любят и развивают хоккей.

Местный СКА из года в год демонстрирует высокий уровень хоккея. На матч сборной «Россия 25» с Беларусью и вовсе нет билетов. Многие придут поддержать будущих звезд хоккея.

Нашу молодежь очень важно поддержать именно в нынешний момент – в период отсутствия международных турниров. Это позволит сохранить игроков, а не отпускать их за границу.

Помимо проведения турниров в Петербурге, ФХР работает над общим расширением географии: мы уже проводили соревнования в Туле, Челябинске, Астане, Красноярске.

В планах – проведение соревнований и в других регионах», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала. Согласно протоколу игры, официальная посещаемость игры – 6217 зрителей. При этом в начале первого периода трибуны были практически полупустыми.

14 комментариев
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Вот на шоу Навки нет билетов- там выкупили ..)
Вадик, тебе просто не продали
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Как это поможет не отпускать игроков, старый идиот? Они от зрителей никак не зависят
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Всем бюджетникам приказали слушать о том, что они натворили за год, на хоккей не успели доехать.
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Вот есть фетиш у ФХР прерывать регулярку на эту ненужную фигню.
Буду болеть за Беларусь и Казахстан, чтобы омрачили Роман Борисыча, как в прошлом году отдали кубок белорусам

6000 на трибунах - это еще много для этой бессмысленной феерии.
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Ответ Иван Прошкин
Я выиграл билеты на Радио Зенит - мне так ничего и не прислали. Э,вы чё там?! 😡😡😡😡
владик перекупил просто.
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Какую молодежь и будущих звезд, игроки и 26 и 28 и 30 лет там есть
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наверное забыли напечатать
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Я выиграл билеты на Радио Зенит - мне так ничего и не прислали. Э,вы чё там?! 😡😡😡😡
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забыл про катки. видать маразм уже крепко пришел, раз главную свою мантру упустил.
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Ледовое шоу Навки vs ледовое шоу Ротенберга
Соц. бюджеты Мск и Спб приготовились худеть
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Вроде до этого писали что пришло всего половина ледового дворца?Кто то врет.
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этому бы только игроков не отпускать🤦🏻‍♂️
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Главная цель - НЕ ВЫПУСКАТЬ. Старые совковые дегенераты нафталиновые ничего, кроме запретов и угнетений предложат.
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Ответ Dinamik1
Вроде до этого писали что пришло всего половина ледового дворца?Кто то врет.
Он про матч в субботу
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